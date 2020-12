Navi italiane bloccate nel porto di Tinjin, Masini (FI): “Trovo assordante il silenzio del Ministero degli Esteri”

AgenPress. “Trovo assordante il silenzio del nostro Ministero degli Esteri sulle due navi italiane bloccate nel porto di Tinjin dallo scorso giugno” così si esprime la Senatrice di Forza Italia Barbara Masini sulla vicenda delle due bulk carrier ferme in rada nel porto di Pechino da mesi a causa di un divieto di sbarco merci e avvicendamento dei marittimi legati all’emergenza Covid, complici anche le dispute commerciali tra Cina e Australia.

“I due equipaggi, 33 persone in tutto, – continua la Senatrice – sono in navigazione da oltre un anno e non possono neppure scendere a terra. Per questo motivo ho indirizzato un’interrogazione parlamentare, sottoscritta con i colleghi Massimo Mallegni e Roberto Berardi, per chiedere un’intermediazione diplomatica tra i due stati che consenta ai nostri connazionali di tornare a casa”.

“Luca Salvetti, sindaco di Livorno, città natale di Gabriele Padovan, Capitano della motonave Lembo, ha chiesto un impegno da parte della politica per porre fine a una situazione drammatica che noi abbiamo raccolto prontamente nella speranza che, con l’impegno e l’aiuto di tutti, si possa risolvere questa situazione al più presto” conclude la Senatrice azzurra Barbara Masini.