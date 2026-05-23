Presentato a Frosinone il libro di Cristopher Faroni “Il Mediterraneo della Salute”

AgenPress. Si è tenuta questa mattina, presso il Teatro Vittoria di Frosinone, la presentazione ufficiale del libro “Il Mediterraneo della Salute. Tutti insieme per un’Italia leader della sanità”, scritto da Cristopher Faroni ed edito da Edizioni Nuova Cultura.

​Un appuntamento cruciale per fare il punto sul futuro del sistema sanitario nazionale e regionale, che ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti delle istituzioni, professionisti del settore e cittadini.

​Ad aprire la serie di interventi istituzionali è stato il Consigliere provinciale Gianluca Quadrini, che ha portato i saluti ufficiali e la vicinanza dell’Amministrazione provinciale di Frosinone, esprimendo parole di profonda stima e vivo apprezzamento nei confronti dell’autore e dell’eccellente percorso intrapreso dal Gruppo INI.

​«Ho l’onore di portare i saluti della Provincia di Frosinone a un evento che tocca un tema vitale per il nostro futuro come quello della sanità», ha dichiarato Gianluca Quadrini. «La presentazione di questo volume non è solo un momento culturale, ma una straordinaria occasione di riflessione sul ruolo centrale che l’Italia e la nostra regione possono e devono rivestire nel panorama sanitario europeo.

​I miei complimenti più grandi e sentiti vanno oggi a Cristopher Faroni, protagonista assoluto di questa giornata. Con questo libro, Cristopher dimostra non solo una profonda competenza, ma una lungimiranza e una visione manageriale fuori dal comune, capaci di tracciare la rotta per la sanità del futuro. Un ringraziamento sincero va anche a Jessica Faroni per il costante e prezioso supporto nella gestione di una realtà che continua a crescere nel solco tracciato dal grande capostipite, il prof. Delfo Faroni, un vero e proprio visionario della sanità italiana che ha saputo anticipare i tempi con intuito e profonda umanità. Oggi, grazie alla guida di Cristopher, queste strutture sono sinonimo di assoluta eccellenza medica e tecnologica, rappresentando un valore inestimabile per tutta la Ciociaria e per l’intero Lazio».

​Il libro di Cristopher Faroni lancia una sfida ambiziosa: ripensare il modello assistenziale per fare dell’Italia il fulcro di un “Mediterraneo della salute”, integrando competenze, innovazione tecnologica e una visione strategica che metta sempre al centro il benessere del paziente.

​Un messaggio forte, condiviso pienamente dalla platea e dalle autorità presenti, che hanno riconosciuto nel Gruppo un esempio virtuoso di come l’imprenditoria privata sappia collaborare sinergicamente con le istituzioni e il territorio per elevare la qualità delle cure e della vita delle comunità.