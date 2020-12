Equologica, Pastorino (Leu): Avanti con confronto su Recovery fund e progetto politico unitario

AgenPress. “L’assemblea Equologica ha rappresentato un momento ricco di contenuti con la presenza di ministri, parlamentari e leader di partito. Molto prezioso e apprezzato è stato il contributo del presidente del Consiglio Conte, a conferma della qualità dell’iniziativa messa in campo.

Proprio con il governo è necessario portare avanti il confronto, nei prossimi mesi, sul Recovery fund per definire gli investimenti necessari a rilanciare il Paese dopo la crisi economica innescata dalla pandemia. Incontreremo Conte per un confronto, senza minacce come ha fatto Renzi nelle ultime ore. Vogliamo portare nel dibattito le nostre istanze con proposte chiare, senza disfare quello che di buono è stato fatto”.

Lo dichiara il deputato Luca Pastorino, segretario di presidenza alla Camera per Leu, commentando l’assemblea di Equologica.

“Lo sguardo – aggiunge Pastorino – è poi rivolto alle elezioni Comunali del 2021. Equologica, oltre a essere un momento di confronto, indica in questo senso una prospettiva di soggetto politico per mettere insieme energie, idee e iniziative di matrice ecologista e progressista. Quella del prossimo anno sarà una tornata importante per il rinnovo delle amministrazioni di tante grandi città, e non solo.

La proposta politica deve essere chiara, soprattutto nei contenuti, come emerso proprio durante l’assemblea di Equologica. Non servono veti ma iniziative concrete da proporre ai cittadini. Che potranno avere l’opzione di un soggetto politico in grado di unire e non di dividere”.