Salvini. Il centrodestra è maggioranza nel Paese, vicii anche in Parlamento

AgenPress – “Ci sono tanti in parlamento stufi delle chiacchiere, darebbero una mano a un governo di centrodestra di libertà di impresa, libertà di educazione”. Lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega a l’Aria che tira su La7. “Il centrodestra – ha proseguito – è maggioranza nel Paese, governa Regioni e Comuni, siamo vicini a essere maggioranza in Parlamento. Se qualcuno dice ‘con voi si può fare un governo per rilanciare l’economia’, bene. Ma lo faccio con tutto il centrodestra”. “Un governo con Conte o Renzi?. . la serietà viene prima. Un governo con Cetto Laqualunque non lo faccio”.

Alla domanda di Myrta Merlino, che chiede se non sia velleitario pensare che un governo di centrodestra avrebbe sicuramente i voti in Parlamento, Salvini ha replicato: “Nessuno dice ‘arrivo io e ci appoggiate’. Semplicemente voglio bene all’Italia e non voglio vedere i litigi tra Conte, Renzi, Di Maio e Zingaretti. O si mettono d’accordo, o si mettono da parte. Se lo fanno c’è un mondo in Italia pronto a dare una mano”. “I governi a prescindere non li faccio, li lascio a Renzi e a Conte”.

Alla domanda se avesse parlato con Conte, Salvini ha replicato: “Gli ho mandato un Whattsapp dicendogli che sono disponibile: c’è un tema che mi preoccupa, la scuola. Non vorrei che il 7 gennaio si ricominciasse come a settembre. Lui mi ha risposto ‘troverò il modo di incontrarvi'”.

“Io non voglio andare al governo con Conte o il Pd ma voglio risolvere i problemi degli italiani. Da Conte non ci vado da solo ma con tutto il centrodestra. C’è governo in carica? Si. E’ in grado? No a detta di tutti. Che facciamo? tiriamo a campare, senza vaccini e senza apertura delle scuole? No: o si rimette in riga e scriviamo insieme come si usano i soldi, oppure si facciano da parte. Chiaro che non si puo’ votare a san valentino. Per me prima si vota meglio è, nel frattempo anziché vivacchiare ci potrebbe essere un governo di centrodestra”.