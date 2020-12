Sen. Fiammetta Modena (FI): “Bonafede e il Governo Conte mortificano ulteriormente i magistrati onorari”

AgenPress. “Quanto accaduto in Senato è davvero scandalo – lo afferma la senatrice Fiammetta Modena, membro della commissione giustizia – si doveva discutere del problema gravissimo dei magistrati onorari e dove la commissione bilancio ha emanato un tema che non è di loro pertinenza, semmai appartiene in toto alla commissione giustizia di cui io faccio parte.

Nei giorni scorsi avevamo presentato un emendamento che andasse in favore dello stato di crisi del mondo dei magistrati onorari, che oggi sono alla fame perché nessuno li paga, ma calpestando ogni limite istituzionale ci ritroviamo questo emendamento sottratto dalla commissione bilancio messo in discussione.

Una prassi vergognosa – dice Fiammetta Modena – fuori da ogni regola istituzionale, e destinata a diventare un pericolosissimo precedente per la vita del Paese. Non solo, temiamo che l’emendamento proposto in bilancio sui magistrati ordinari sia frutto di un accordo maldestro e sotterraneo tra il ministro della giustizia Bonafede e l’Associazione Nazionale Magistrati, per cui ai magistrati ordinari verrebbe riconosciuta una indennità sia che facciano udienze in presenze sia che facciano udienze in forma scritta, e questo è contro ogni regola sociale.

Chi presta la sua opera – conclude l’esponente forzista – deve essere pagato e questi professionisti e uomini-chiave della nostra giustizia sono invece mortificati da quando è partita questa fase emergenza Covid. La cosa più scandalosa è che Bonafede continui a prendere ordini dall’Associazione Nazionale Magistrati. Spero non lo faccia immaginando di poter tornare presto, dopo le elezioni, al suo vecchio e originario lavoro”.