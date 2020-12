Conte, ho la valigia pronta. Mio partito non è all’orizzonte. Recovery, delittuoso sprecare un solo euro

AgenPress – “Ho la valigia pronta, sempre, in qualsiasi momento. Sicuro per dopo un partito Conte non è all’orizzonte”. Così il premier Giuseppe Conte ha risposto al direttore della Stampa, Massimo Giannini sul suo futuro. “Quella che sto vivendo è chiaramente un’esperienza che non sospettavo neppure di poter vivere, che mi sta arricchendo molto dal punto di vista professionale, umano, anche emotivo. Mi scopro sempre più innamorato dell’Italia. Dismessi i panni di presidente del Consiglio mi piacerebbe viaggiare in tutta l’Italia”, ha detto il presidente del Consiglio.

“Ho sentito dire in questi giorni anche da commentatori autorevoli varie imprecisioni. Non è pensabile, ad esempio, che in questa struttura di monitoraggio” del Recovery plan “si possano addensare capacità di elaborazione dei progetti – che non spettano alla struttura di monitoraggio – o addirittura l’espropriazione dei poteri soggetti attuatori. Un nuovo Sud a 70 anni dalla Cassa per il Mezzogiorno”.

“I soggetti attuatori saranno fuori: sono le amministrazioni centrali, territoriali, locali. Alcuni progetti saranno affidati ad un partenariato pubblico-privato. Sono questi soggetti che avranno la responsabilità di progettare e eseguire le opere. Ma abbiamo bisogno di uno strumento di monitoraggio che ci consenta di seguire i cantieri, segnalare eventualmente i ritardi e avere la capacità di potere eventualmente intervenire per evitare la dispersione delle risorse pubbliche. Sprecare anche un solo euro sarebbe delittuoso”.