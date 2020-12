Governo. Conte: “deve andare avanti, ma a certe condizioni e non a qualsiasi costo”

AgenPress – “Ascolteremo tutti i partiti, per fare in modo che l’azione di governo riparta in modo più coeso e condiviso”. Lo dice il premier Giuseppe Conte alla Stampa, parlando della verifica di governo e sottolineando che l’esecutivo “deve andare avanti, ma a certe condizioni e non a qualsiasi costo. Si può governare solo se c’è fiducia reciproca”. Conte inoltre preannuncia nuove restrizioni: “Abbiamo già predisposto un piano dedicato specificamente alle feste natalizie. Ci stiamo riflettendo. Dobbiamo scongiurare ad ogni costo una terza ondata”.

Parlando del governo dice che “deve andare avanti. Abbiamo la responsabilità di andare avanti. Ma possiamo andare avanti a determinate condizioni, solo se c’è fiducia e siamo uniti tra noi. Avendo ben chiari gli obiettivi comuni e lo spirito di coesione e di solidarietà che occorre in questa fase. Non possiamo permetterci di affrontare le sfide enormi che ci aspettano senza condivisione. Qui nessuno vuole galleggiare, e meno che mai scaldare poltrone”.

“Non sono preoccupato – afferma parlando della tenuta del governo – Ci sono state chiare note critiche da parte di una forza politica, in particolare Italia Viva. Dobbiamo raccogliere tutte le istanze; troveremo la formula per rinforzare questa azione di governo e per rilanciarla. Ci sono stati posti dei problemi politici: li affronteremo, per fare in modo che il governo vada avanti”.