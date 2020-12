Cina. Crimini contro gli uiguri, reclusi nei campi dello Xinjiang, difesi da Xi Jinping

AgenPress – La Cina non dovrà affrontare un caso presso la Corte penale internazionale per il trattamento riservato alle minoranze etniche nello Xinjiang – per ora.

Pechino è accusata di numerosi crimini contro gli uiguri e altri gruppi etnici minoritari nella regione dell’estremo ovest, tra cui un sistema di detenzione di massa, lavoro forzato e denunce di genocidio e violazioni dei diritti umani.

Poiché la Cina non è una firmataria dello Statuto di Roma, che ha istituito la Corte penale internazionale, l’azione penale in tribunale è sempre stata un tiro lungo. Ma gli attivisti avevano sperato di portare un caso basato sulle azioni intraprese contro gli uiguri che vivono in Tagikistan e Cambogia, entrambi membri della Corte penale internazionale.

In un rapporto diffuso lunedì, tuttavia, l’ufficio del procuratore della CPI Fatou Bensouda ha affermato che “la condizione preliminare per l’esercizio della giurisdizione territoriale della corte non sembra essere soddisfatta rispetto alla maggior parte dei crimini presunti” poiché sembrano “essere stati commessi esclusivamente da cittadini cinesi all’interno del territorio cinese, uno Stato che non è parte dello Statuto “.

L’ufficio di Bensouda ha lasciato il fascicolo aperto, il che significa che la Corte penale internazionale potrebbe ancora perseguire un caso a condizione che siano state presentate ulteriori prove.