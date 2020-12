Il Parlamento Europeo condanna le detenzioni degli uiguri in Cina. Chiudere i campi

AgenPress – Il Parlamento Ue – adottando una risoluzione con 604 voti favorevoli, 20 contrari e 57 astensioni – condanna fermamente il sistema di lavoro forzato messo in atto dal governo cinese, compreso lo sfruttamento delle minoranze uigura, kazaka e kirghisa e di altre minoranze musulmane nelle fabbriche situate all’interno e all’esterno dei campi di internamento nello Xinjiang.

L’Eurocamera denuncia anche il trasferimento forzato in corso di lavoratori e il fatto che noti marchi e aziende europee abbiano beneficiato di questo lavoro forzato in Cina. Il Pe deplora inoltre la persecuzione in corso e le gravi e sistemiche violazioni dei diritti umani che equivalgono a crimini contro l’umanità, mentre esortano il governo cinese a porre immediatamente fine alla pratica delle detenzioni arbitrarie senza alcun atto d’accusa, ai processi e alle condanne penali contro gli uiguri e i membri di altre minoranze musulmane. Gli eurodeputati chiedono infine la chiusura di tutti i campi e i centri di detenzione per le minoranze etniche vittime di carcerazioni di massa, e di liberare incondizionatamente i detenuti.