Tardino (Lega), Ue riconosce fallimento Dublino ma resta ostaggio sinistre pro-immigrazione

AgenPress. “Da una parte siamo soddisfatti che il Parlamento europeo abbia finalmente preso atto del completo fallimento di Dublino III, del sistema europeo comune di asilo e delle politiche Ue in materia di immigrazione, dall’altra non possiamo non evidenziare lo sconforto nei riguardi di questa Europa che si conferma sempre più ostaggio delle forze di sinistra.

Il testo sull’attuazione del Regolamento Dublino III, nonostante passaggi condivisibili inseriti grazie al nostro lavoro in Commissione Libe, si concentra purtroppo su diritti e tutela di chi arriva e dei richiedenti asilo, senza prendere in considerazione quelli degli italiani.

Abbiamo presentato emendamenti che pongono l’attenzione sulle frodi alle procedure del sistema di asilo e per esprimere solidarietà ai lampedusani e ai cittadini che da anni subiscono sulla propria pelle e sulle loro comunità gli effetti di un’immigrazione senza limiti. Resta il rammarico che non sia stato inserito alcun riferimento – da noi proposto – ai disagi vissuti dalle popolazioni locali nelle zone di sbarco, evidenti nei casi di Lampedusa e della Sicilia. Ancora una volta, per noi vale lo slogan ‘prima gli Italiani’, per questa Ue e le sinistre è ‘prima gli immigrati’”.

Così in una nota Annalisa Tardino, europarlamentare della Lega, coordinatrice ID in commissione Libe, relatrice ombra della relazione sul regolamento Dublino III.