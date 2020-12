Governo. Schifani (FI), Parlamento spogliato delle funzioni, a rischio nostra democrazia

AgenPress – “Questa sessione di bilancio sta confermando la preoccupante china presa dal governo negli ultimi mesi: con l’alibi dell’emergenza si sta consolidando il costume, molto rischioso per la nostra democrazia, che vede il Parlamento spogliato delle sue piene funzioni, sia legislativa sia di controllo”.

Così il senatore di Forza Italia Renato Schifani, consigliere politico di Silvio Berlusconi. “L’enorme lavoro svolto da Forza Italia e dal centrodestra in Commissione Bilancio a Montecitorio – prosegue – ha consentito di colmare alcune gravi lacune della manovra, altrettanto avremmo potuto e dovuto fare a Palazzo Madama se il governo Conte non avesse deciso di consegnare al Paese un monocameralismo di fatto. Tutti i provvedimenti strutturali, infatti, sono ormai esaminati da un solo ramo del Parlamento e trasmessi all’altro soltanto per semplice vidimazione, sempre con l’apposizione di questioni di fiducia che impediscono ogni forma di dibattito. Già la Corte Costituzionale, con proprie ordinanze, ha censurato siffatto modo di procedere, per cui auspico fortemente che i prossimi passaggi parlamentari dei futuri provvedimenti rispettino il dettato dei nostri saggi padri costituenti”.