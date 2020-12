Accordo Ue. Xi: “la Cina si aprirà ad un livello elevato e fornirà ampio accesso al mercato”

AgenPress – Il presidente cinese Xi Jinping ha promesso che la Cina e l’Ue, due delle maggiori potenze, civiltà e mercati del mondo, “si uniranno per dare il via a un nuovo inizio nel 2021”. Xi, hanno riferito i media di Pechino in merito al completamento dei negoziati sull’accordo di investimento bilaterale, ha sottolineato che l’intesa “dimostra la determinazione e la fiducia della Cina ad aprirsi ad un livello elevato e fornirà un più ampio accesso al mercato, un migliore contesto imprenditoriale, maggiori garanzie istituzionali e migliori prospettive di cooperazione bilaterale”.

L’accordo “stimolerà con forza la ripresa mondiale nel periodo post pandemia del Covid-19” e aiuterà a promuovere la costruzione di un’economia aperta tra Pechino e Bruxelles, ha aggiunto Xi, nel resoconto della Xinhua. Sarà, inoltre, uno strumento di “promozione del commercio globale e della liberalizzazione: faciliterà gli investimenti, rafforzerà la fiducia nella globalizzazione economica e nel libero scambio e la costruzione di un’economia aperta” tra Cina e Ue, ha notato Xi nei colloqui in videoconferenza avuti con la presidente della Commissione europea Ursula von Der Leyen, il presidente del Consiglio Ue Charles Michel, la cancelliera tedesca Angela Merkel e il presidente francese Emmanuel Macron.

Cina e Unione europea devono rafforzare il dialogo, aumentare la fiducia e la cooperazione per cogliere le “nuove opportunità” che si presenteranno in futuro: le due parti “devono dimostrare responsabilità, agire attivamente, rafforzare il dialogo, aumentare la fiducia reciproca e la cooperazione, gestire adeguatamente le differenze e lavorare insieme per creare nuove opportunità” nel 2021. Il presidente cinese ha chiesto anche ai leader europei un coordinamento nel contrasto al Covid-19, un allineamento delle strategie di sviluppo, un’accelerazione allo sviluppo verde e sostenibile, promuovendo la cooperazione multilaterale.