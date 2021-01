AgenPress. “La vaccinazione contro il Coronavirus in una casa di riposo per anziani a Francoforte, è iniziata questa settimana. Le dosi non sono sufficienti, ora verrà estratto a sorte chi potrà essere vaccinato per primo“

A denunciare la vicenda è il politico tedesco Lutz Stroppe, ex segretario di Stato del ministero della Salute, che ha la madre ricoverata nella struttura per anziani.

“La buona educazione mi impedisce di illustrare i miei sentimenti – dichiara in un twitt Stroppe – ”.