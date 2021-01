Matteo Renzi: “Se le nostre idee danno fastidio, andiamo all’opposizione”

AgenPress. Noi abbiamo messo per iscritto in due documenti le cose che non ci convincono. Sono argomenti di merito, tanti. Se avessimo preso i soldi del Mes a primavera oggi avremmo più risorse per velocizzare la vaccinazione.

Se avessimo sbloccato i cantieri, oggi avremmo meno soldi da spendere per la cassa integrazione. Se però le nostre idee danno fastidio, andiamo all`opposizione. Abbiamo la schiena dritta, non cediamo sui contenuti in cambio di tre poltrone.

Qui c`è un Paese da ricostruire, abbiamo una piccola finestra temporale in cui possiamo spendere trecento miliardi. Posso discuterne o devo solo dire Sì a documenti impresentabili? Perché se servono gli schiaccia-tasti facciano senza di noi. Se serve gente che studia i contenuti, invece, ci siamo. Questa è la differenza tra populismo e politica».

E’ quanto dichiara Matteo Renzi leader di Italia Viva.