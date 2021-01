Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Elezioni? Non è il momento giusto”

AgenPress. Dato per scontato che votare è sempre manifestazione di democrazia e che delle urne non bisogna aver paura, sono dell’ opinione che in questo particolare momento, cioè con una enorme emergenza sanitaria, la campagna vaccinale e la crisi economica da risolvere, il Paese non possa permettersi una fase di incertezza o crisi. Deve prevalere su tutti il senso di responsabilità.

Per questo motivo, a mio parere, è utile un esecutivo di responsabilità o unità nazionale sorretto da tutte le forze per portare l’Italia fuori dal guado e solo dopo pensare alle elezioni, nella logica di maggioranza ed opposizione”.

Lo dice in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò.