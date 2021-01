Bellanova (Iv). Conte capisca che è al capolinea. Campagna acquisti non sta andando bene

AgenPress – “Il premier dovrebbe prendere atto che questa esperienza è al capolinea e dire se siamo in grado tutti di ripartire”. Così la ministra di Iv Teresa Bellanovra su Rai2 dove aggiunge: “Il tempo per quanto mi riguarda è finito: ora servono risposte. Sono mesi che chiediamo un accordo programmatico perché non si può andare avanti con un Dpcm o un decreto alla settimana. Noi critichiamo e avanziamo proposte: il punto è se le proposte vengono accolte”.

“Se convochi un Cdm dalle 21 all’1 di notte per decidere se riaprire la scuola il 7 o l’11 gennaio, lo capisce anche un bambino che è finito qualcosa” aggiunge la ministra.

Poi, alla domanda se siamo arrivati alle ultime ore del governo Conte dice: “Dipende da lui, da come vuole affrontare questa situazione di grande emergenza”.

“Si cominci a scendere dal piedistallo. Qui nessuno è insostituibile, non lo sono io, non lo è Iv, non lo è neanche il presidente del Consiglio. Non è immaginabile un appoggio esterno di Iv – afferma Bellanova – il punto è come si vuole rispondere all’emergenza. Anche il Pd ha posto problemi poi se si vuole derubricare tutto perché si vuole isolare Renzi, facciano i loro giochetti. Anche Zingaretti in passato al tavolo con Crimi e Conte hanno messo dei punti al tavolo per un un impianto programmatico. Ora sono risolti tutti i problemi?”.

“Noi non abbiamo chiesto posti in più o strapuntini ma di avere risposte sulle questioni e sui temi che abbiamo avanzato. Io per prima porto avanti battaglie da una vita: se ci sono risposte siamo disponibili a proseguire altrimenti si trovino i ‘responsabili'”, ha aggiunto. “Sappiamo che c’è il tentativo di campagna acquisti in corso: purtroppo non gli sta andando bene al premier”.