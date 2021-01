Usa. Risoluzione democratici per accusare Trump di “incitamento all’insurrezione”

“In tutto questo, il presidente Trump ha gravemente messo in pericolo la sicurezza degli Stati Uniti e delle sue istituzioni di governo”, afferma la risoluzione. “Ha minacciato l’integrità del sistema democratico, ha interferito con la transizione pacifica del potere e ha messo in pericolo un ramo coeguale del governo. Ha quindi tradito la sua fiducia in qualità di presidente, a danno manifesto del popolo degli Stati Uniti”.

La risoluzione sull’impeachment è il primo passo dei democratici per tenere un voto di impeachment questa settimana per rendere Trump il primo presidente nella storia a essere messo sotto accusa per la seconda volta.