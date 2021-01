AgenPress. Matteo Renzi dopo aver annunciato nella Conferenza Stampa alla Camera dei Deputati che le ministre Teresa Bellanova, Elena Bonetti e il sottosegretario Ivan Scalfarotto si sono dimessi ha dichiarato.

“Ci vuole coraggio a dimettersi”. “La democrazia ha delle forme e se le forme non vengono rispettate, allora qualcuno deve avere il coraggio anche per gli altri per dire che il Re è nudo“.