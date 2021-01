Governo. Lupi, Conte non avrà i numeri. Acquisto parlamentari non è nella nostra cultura

AgenPress – “Siamo assolutamente convinti che l’unica proposta di governo autorevole per l’Italia è quella del centrodestra. Vedremo se Conte riuscirà ad avere i numeri, a quanto ci risulta non li ha e vedremo cosa succederà”. Così Maurizio Lupi, di Noi con l’Italia, al termine del vertice del centrodestra a Milano. “I malumori li vedete tutti all’interno della coalizione giallorossa e del Movimento 5 stelle – aggiunge -. Per loro e per la loro storia è un paradosso. Quelli che loro una volta chiamavano traditori ora stanno diventando costruttori e responsabili. Quelli che nella loro storia non erano attaccati alla poltrona stanno facendo di tutto pur di restarci. Mi sembra che Conte sia la riedizione di tutto quello che i 5 Stelle non hanno mai voluto fare nella loro storia politica”.

“L’acquisto di parlamentari non rientra nella nostra cultura, ma è legittimo se ci sono delle maggioranze verificarlo. Vedremo se al Senato, ma anche alla Camera, il governo Conte ha la maggioranza che supera i 315”.