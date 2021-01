Beni Confiscati: Mirabelli (PD), l’Europa assume un ruolo importante nella lotta alle mafie

AgenPress. “L’entrata in vigore del regolamento europeo sui beni confiscati è una bellissima notizia. Una norma europea che davvero farà male alle mafie. Fino ad oggi i provvedimenti di confisca decisi dalle Procure italiane non potevano essere eseguiti negli altri Paesi europei.

Per questo, per evitare i sequestri le mafie hanno investito in questi anni molti soldi in beni immobili e non in altri Paesi. Da domani ogni Paese europeo dovrà eseguire immediatamente la confisca disposta da un altro Paese. È un’innovazione storica che rafforza le misure di prevenzione e la lotta alle mafie. L’Europa così assume un ruolo importante nella lotta alle mafie che non hanno più confini e che vanno combattute a livello internazionale da tutte le istituzioni”.

Così su Facebook il senatore Franco Mirabelli, Vicepresidente del Gruppo PD al Senato e Capogruppo PD nella Commissione Parlamentare Antimafia.