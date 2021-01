Vertice centrodestra. Compatti al Colle per dare al Paese un governo sicuro

AgenPress – “Abbiamo dato prova di grande compattezza, sono d’accordo: andiamo tutti insieme”. Lo ha detto Silvio Berlusconi, a quanto si apprende, nel corso della riunione del vertice del centrodestra. “Noi siamo pronti: diamo la parola agli italiani”, dice Matteo Salvini. “Il centrodestra si presenterà compatto: siamo disponibili a dare all’Italia un’alternativa per far finire questa pantomima indegna”, afferma Giorgia Meloni. “C’è la possibilità che il capo dello stato sciolga le camere prima del semestre bianco. La finestra è questa. A luglio non ci sarà più questa opportunità. Noi andremo compatti al Colle perché il centrodestra può dare al Paese un governo adeguato”.

“Siamo forze diverse ma capaci di fare sintesi: siamo compatti e ci affidiamo alla saggezza del Capo dello Stato”, commenta il vice presidente di Fi, Antonio Tajani. – “Nessun soccorso sottobanco per il governo. Voteremo solo provvedimenti che servono agli italiani. Noi abbiamo sempre detto che l’unità del centrodestra è una priorità, un governo di unità nazionale deve raccogliere un consenso ampio nel Paese e non è un governo Ursula”.

“Gli italiani non sono interessati a giochetti di Palazzo, vogliono sapere quando saranno vaccinati e come si affronta l’emergenza economica”, ha aggiunto Tajani. E a chi gli chiedeva se quella del governo di unità nazionale sia la posizione comune del centrodestra, Tajani ha risposto: “è la nostra idea, la proporremo al vertice di oggi, vedremo”.