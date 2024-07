Casinò online: quali sono i giochi preferiti dagli italiani

AgenPress. Le ultime statistiche del Libro Blu per il gioco d’azzardo riguardano i dati del 2022 ma ci sono già alcune indiscrezioni relative ai primi mesi del 2024. Si tratta di un’analisi parziale ma i dati si rivelano incoraggianti per il settore: l’iGaming segna un + 20% solo nel mese di febbraio, confermando un trend importante sia per quanto riguarda i giochi casinò sia per le scommesse sportive.

I profili attivi partono dai giocatori di 18 anni e arrivano a circa 70 anni ma è la fascia dai 24 ai 40 a essere la più attiva. Il 60% degli account è costituito da profili maschili e solo il 40% da quelli femminili. È inoltre interessante sapere che le spese più alte vengono effettuate proprio dagli uomini.

I dati mostrano il settore del gioco online in forte crescita, con una curva costante dal 2020 in poi: in 4 anni il numero di profili attivi, i conti aperti e i guadagni del settore continuano ad aumentare di pari passo. Questo non significa però che i casinò fisici abbiano diminuito gli introiti; anche quel settore è decisamente florido.

Le piattaforme casinò online però stanno ottenendo sempre più riscontri, grazie anche ad alcuni dei migliori bonus casino , incentivi ad hoc, un’interfaccia grafica accattivante e un’esperienza immersiva e personalizzata.

Le tipologie di gioco preferite da conoscere

Le ricerche hanno mostrato a livello demografico un quadro molto chiaro, ma quali sono i giochi più amati? Controllando le recensioni, i dati e i gusti degli utenti, sia le nuove generazioni sia quelle vecchie vengono attirate da grandi classici: slot machine, roulette e carte dominano la scena… ma c’è una new entry, il live gaming.

Slot machine: al numero uno delle preferenze

Se dovessimo incoronare il gioco più amato nel mondo dei casinò non avremmo alcun dubbio: si tratterebbe della slot machine. Protagonista iconica di moltissime scene del cinema, viene apprezzata moltissimo sia nelle sale dal vivo che in quelle digitali.

Colorate, con delle belle ambientazioni, musiche coinvolgenti, vengono scelte per le partite rapide, il risultato pressoché immediato e per il numero limitato di regole. La marcia in più? Si può giocare in qualsiasi momento dal proprio smartphone e in pochi clic.

La passione per le slot non conosce limiti: in rete si possono trovare centinaia di slot dalle ambientazioni e i temi diversi, alcuni dei quali prendono ispirazione dal mondo del cinema , dalle serie TV di tendenza o ancora da momenti storici di culto.

Dalle slot più classiche, con simboli di dollaro e frutta, a quelle più originali con volti delle celebrità, a design che richiamano il mondo manga e del fumetto: c’è davvero l’imbarazzo della scelta.

Le roulette e i giochi da tavolo continuano a piacere

Non sono da meno le roulette e ancor di più quelle live, con croupier in carne e ossa che interagiscono direttamente con i partecipanti. La ruota rossonera è forse uno dei simboli più esemplari del gioco d’azzardo e rappresenta pienamente quello che significa sfidare la Dea Bendata.

Si basa tutto sulla sorte ed è proprio l’adrenalina a rendere il gioco così avvincente: la pallina, dopo le puntate, inizia a ruotare per poi cadere casualmente su uno scompartimento e decretare numero e colore vincenti. Nella variante live, si può dialogare tramite chat e c’è un vero e proprio croupier che si occupa di ricreare l’ambientazione tipica di un casinò attraverso l’ausilio di video e animazioni.

I giochi di carte: poker, blackjack e baccarat tra i preferiti

Medaglia di bronzo per i giochi più amati va ai giochi di carte. Le tipologie sono moltissime ma a dominare la scena troviamo:

Poker . La versione classica, Texas Hold’em o Seven Card Stud, è interamente basata sui bluff e regole incentrate sulla vincita del piatto composto dalle scommesse di tutti i giocatori.

. La versione classica, Texas Hold’em o Seven Card Stud, è interamente basata sui bluff e regole incentrate sulla vincita del piatto composto dalle scommesse di tutti i giocatori. Blackjack . Amatissimo negli USA e sempre più diffuso anche in Italia, in modalità live o tradizionale, ricrea in tutto e per tutto la classica partita fisica.

. Amatissimo negli USA e sempre più diffuso anche in Italia, in modalità live o tradizionale, ricrea in tutto e per tutto la classica partita fisica. Baccarat. Classicone senza tempo, spesso collegato al mondo del lusso, viene proposto in varie versioni tutte accomunate dall’obiettivo di raggiungere un punteggio il più possibile vicino al 9 sommando le carte.

Live gaming con presentatori per un’esperienza più immersiva

L’ultima tendenza? Quella del gioco live: in questo caso si strizza l’occhio al vintage con ambientazioni e tipologie di game che richiamano tanto i quiz visti in TV e le grafiche retrò. Il presentatore è dal vivo e i giocatori stessi possono interagire tramite una box che funge da chat.

I trend del momento confermano tra le preferenze grandi classici con una novità che mixa l’aspetto sociale con quello grafico. L’adrenalina, regole chiare e standard di sicurezza alti sono tutti denominatori comuni dei casinò online AAMS autorizzati.