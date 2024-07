Usa 2024. I democratici sostengono Biden che ammette: “nel duello tv ho fatto un casino. Non intendo ritirarmi”

AgenPress – Importanti governatori democratici ha espresso parole di sostegno a Joe Biden, mentre aumentava la pressione sul presidente affinché abbandonasse la corsa.

I governatori, tra cui Tim Walz del Minnesota, Wes Moore del Maryland, Gavin Newsom della California e Kathy Hochul di New York, hanno tenuto un incontro a porte chiuse con Biden a Washington, mentre quest’ultimo cercava di rassicurare il suo partito (e l’opinione pubblica) di essere all’altezza del compito dopo una performance incerta nel dibattito.

Biden ha incontrato per più di un’ora alla Casa Bianca di persona e virtualmente più di 20 governatori del suo partito. I governatori hanno detto ai giornalisti in seguito che la conversazione è stata “sincera” e hanno detto di aver espresso preoccupazioni sulla performance di Biden nel dibattito della scorsa settimana. Hanno ribadito che sconfiggere Donald Trump a novembre era la priorità, ma hanno detto di essere ancora dalla parte di Biden e di non unirsi ad altri democratici che lo hanno esortato a ritirare la sua candidatura.

“Noi, come molti americani, siamo preoccupati”, ha detto Walz del Minnesota. “Stiamo tutti cercando la strada per vincere, tutti i governatori sono d’accordo. Il presidente Biden è d’accordo. Ci ha sostenuto durante il Covid… i governatori sostengono lui. Stiamo lavorando insieme solo per chiarire molto, molto chiaramente che un percorso verso la vittoria a novembre è la priorità numero 1 e questa è la priorità numero 1 del presidente… Il feedback è stato buono. La conversazione è stata onesta”.

“Il presidente è il nostro candidato. Il presidente è il leader del nostro partito”, ha aggiunto Moore del Maryland. Ha detto che Biden “è stato molto chiaro sul fatto che è qui per vincere”.

“Siamo stati onesti sul feedback che stiamo ricevendo… e sulle preoccupazioni che sentiamo dalla gente”, ha detto Moore. “Lo sosterremo… i risultati che siamo stati in grado di vedere sotto questa amministrazione sono stati innegabili”.

Lo stesso Biden ha affermato che nel duello TV ha “fatto un casino, ho commesso un errore”, e di essersi sottoposto ad un controllo medico e di essere in buona salute.

Una fonte vicina a Biden ha detto che il presidente ha fatto un controllo con un medico della Casa Bianca “pochi giorni” dopo il dibattito a causa di un raffreddore. Quella persona ha detto che si è trattato di un esame “breve” che non ha incluso esami importanti.

Biden ha promesso di restare nella corsa presidenziale del 2024 durante le chiamate con lo staff della campagna elettorale e gli incontri con i legislatori e i governatori democratici mercoledì, nel tentativo di scrollarsi di dosso le richieste di ritiro dopo la sua incerta performance nel dibattito della scorsa settimana.

“Nessuno mi sta spingendo fuori. Non me ne vado. Sono in questa corsa fino alla fine”, ha detto Biden in un’altra e-mail di massa della sua campagna, esortando i sostenitori a “dare una mano” per aiutare a sconfiggere il suo rivale repubblicano Donald Trump alle elezioni presidenziali del 5 novembre.

Mercoledì sera ha incontrato virtualmente e di persona 24 governatori democratici e il sindaco di Washington, DC, per rassicurarli di essere all’altezza del ruolo di portavoce del partito dopo il vacillante andamento del dibattito.