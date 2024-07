Elezioni Regno Unito. Trionfo dei laburisti, 410 seggi, 154 per i conservatori. Keir Starmer è primo ministro. “Ce l’abbiamo fatta”

AgenPress – Sono 408 i seggi su 650 totali per i Laburisti e 154 per i Conservatori. I Liberaldemocratici centristi di Ed Davey salgono da parte loro a 61, mentre l’ultradestra di Reform UK di Nigel Farage, con più voti dei LibDem ma meno concentrati tra i seggi uninominali, porta a casa 13 deputati per la prima volta.

Il meccanismo elettorale britannico si basa sul sistema maggioritario secco a turno unico. Sono circa 50 milioni gli aventi diritto di voto.

Una solida maggioranza assoluta ed un risultato che raggiunge quasi quello di Tony Blair che ottenne 419 seggi nel 1997. Ma all’epoca per i Conservatori andò meglio. Oggi con 154 seggi conquistati si parla di una sconfitta che può essere rintracciata solo nelle elezioni del XIX secolo – qualcuno avanza una data: il 1832. Il minimo storico fu nel 1906 con 156 seggi.

Keir Starmer e il Labour formeranno il prossimo governo del Regno Unito dopo una schiacciante vittoria alle elezioni generali. Con un paio di dozzine di seggi rimasti da dichiarare, il Labour ne ha 408, ben al di sopra dei 326 richiesti per una maggioranza

Parlando alla Royal Festival Hall di Londra, Starmer ha detto che le persone si sarebbero svegliate con la notizia della vittoria del partito laburista e della sconfitta del partito conservatore “sollevate dal fatto che un peso è stato sollevato, un fardello finalmente rimosso”. Ha detto a un comizio che il cambiamento “comincia ora” e ha promesso un’“era di rinnovamento nazionale” in cui il partito laburista “inizierà a ricostruire il nostro paese”, ma ha anche riconosciuto che il cambiamento non sarà facile.

“Ce l’abbiamo fatta”, ha detto Starmer a una folla festante in un discorso mattutino nel centro di Londra. “Avete votato per questo e ora è arrivato. Il cambiamento inizia ora”.

Ha ringraziato gli elettori, affermando che avevano cambiato la Gran Bretagna.

“Un peso è stato sollevato, un fardello è stato finalmente rimosso dalle spalle di questa grande nazione, e ora possiamo guardare di nuovo avanti”, ha affermato.

Rishi Sunak ha dichiarato di essersi assunto la responsabilità della performance del governo conservatore alle urne. I Tories sono sulla buona strada per registrare la loro peggiore sconfitta elettorale di sempre

Liz Truss , Jacob Rees-Mogg , Alex Chalk , Gillian Keegan , Johnny Mercer , Penny Mordaunt e Grant Shapps sono stati tra i personaggi di spicco a perdere i loro seggi in una notte tumultuosa. Il ministro dell’Interno James Cleverly ha mantenuto Braintree e ha attaccato Reform, criticando le persone che presentano “soluzioni semplici e sottili a problemi difficili e complessi”

I Liberal Democratici di Ed Davey sono destinati a diventare il terzo partito più grande nella Camera dei Comuni, con almeno 68 seggi nel nuovo parlamento. Si tratta di un enorme incremento per un partito che ha avuto risultati disastrosi nel 2019.

In una brutta serata per lo SNP in Scozia, il partito ha finora vinto solo 8 parlamentari, perdendone 37 finora. Il Labour ha fatto significativi progressi in Scozia

Il Green Party of England and Wales ha raggiunto il suo obiettivo di quattro parlamentari, con vittorie nei seggi obiettivo a Bristol. Entrambi i co-leader Carla Denyer e Adrian Ramsay saranno in parlamento

Nigel Farage ha vinto a Clacton mentre Reform ha preso quattro seggi. I voti per la riforma in tutto il paese hanno intaccato i totali dei conservatori

La vittoria del Labour non è stata tuttavia priva di intoppi. Tre seggi sono andati a indipendenti che si sono presentati con biglietti pro-palestinesi , il partito non è riuscito a impedire a Jeremy Corbyn di vincere come indipendente e il fiasco della selezione a Chingford e Woodford Green ha visto la candidata del partito Shama Tatler e l’ex candidata Faiza Shaheen a soli 79 voti di distanza, avendo diviso il voto per consentire a Iain Duncan Smith di vincere

Per la prima volta lo Sinn Féin sarà il partito più grande dell’Irlanda del Nord

Plaid Cymru ha vinto 4 seggi a Westminster

George Galloway ha perso il seggio di Rochdale vinto all’inizio di quest’anno in un’elezione suppletiva.