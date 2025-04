Dazi USA. Il Dow Jones crolla di 2.100 punti dopo la risposta della Cina a Trump

AgenPress – Venerdì le azioni statunitensi sono state colpite da una svendita dopo che la Cina ha reagito contro gli Stati Uniti per i dazi imposti dal presidente Donald Trump, in una ritorsione che ha fatto degenerare una guerra commerciale globale.

Le azioni statunitensi sono state scosse per il secondo giorno consecutivo, con il Dow Jones che questo pomeriggio è crollato di 2.100 punti, ovvero del 5,33%.

Il più ampio S&P 500 è sceso del 5,9%. Il Nasdaq Composite, fortemente tech, è sceso del 5,8% ed è sulla buona strada per chiudere in un mercato ribassista, in calo di oltre il 20% rispetto al suo massimo storico di dicembre.

Ciò avviene dopo che la Cina ha dichiarato che imporrà tariffe reciproche del 34% su tutte le importazioni dagli Stati Uniti a partire dal 10 aprile, come rappresaglia ai dazi imposti da Trump contro Pechino, inasprendo la guerra commerciale tra le due maggiori economie mondiali.

Gli investitori hanno temuto che un’escalation drammatica di una guerra commerciale potesse far precipitare le economie degli Stati Uniti e del mondo in una recessione. Il presidente della Federal Reserve Jerome Powell ha rifiutato di prevedere se l’economia americana sarebbe precipitata così profondamente, ma ha riconosciuto in una sessione di domande e risposte di oggi che l’inflazione potrebbe rimanere elevata a causa dei dazi di Trump e che la crescita potrebbe rallentare più del previsto, perché la portata dei dazi era molto più ampia di quanto previsto dalla Fed.