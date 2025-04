AgenPress – Hamas ha diffuso un video di propaganda che mostra gli ostaggi Bar Kupershtein e Maxim Herkin, nel primo segno di vita di entrambi da quando sono stati rapiti dai terroristi il ​​7 ottobre 2023.

In precedenza i parenti di Herkin avevano dichiarato di aver riconosciuto la sua voce dopo che Hamas aveva pubblicato una parte sfocata del video, che le famiglie avevano chiesto ai media israeliani di non pubblicare.

In una dichiarazione rilasciata dall’Hostages and Missing Families Forum, la famiglia chiede ai media di astenersi dal pubblicare il filmato sfocato diffuso da Hamas che ritrae i due prigionieri.

Confermato che il secondo ostaggio comparso nel video diffuso oggi da Hamas è Bar Kupershtein (23 anni), rapito durante il massacro al festival Nova, dove lavorava come addetto alla sicurezza. L’altro ostaggio, Maksim Harkin (36 anni), è nato nella regione del Donbass in Ucraina. Sua madre e la figlia piccola hanno il passaporto russo. Anche Harkin è stato rapito al rave, Hamas ha promesso alla Russia che lo libererà.

Omer Wenkert, liberato dalla prigionia di Hamas a febbraio come parte dell’accordo di cessate il fuoco e di rilascio degli ostaggi a Gaza, chiede al governo di invitarlo a una riunione del gabinetto “e di guardare la mia testimonianza negli occhi”.

“Durante la prigionia, sono stato tenuto in un tunnel in condizioni estreme. Accanto a me c’era una fossa” che fungeva da toilette, dice Wenkert in un discorso davanti a migliaia di persone al raduno settimanale in Piazza degli ostaggi di Tel Aviv. “Per 505 giorni, sono stato affamato, umiliato, picchiato. Di questi, sono stato tenuto da solo per 197 giorni e ho quasi perso la testa”.

“Non sono veramente qui. Solo metà di me è qui in piedi”, continua Wenkert. “Una parte di noi, una parte di tutti noi, è ancora prigioniera a Gaza”.

“Primo ministro, signor Benjamin Netanyahu, tocca a lei riportarli indietro”, afferma Wenkert.

“Mi rivolgo a voi, leader del Paese, e ripeto: non distogliete lo sguardo. Guardateci. Guardate le lacrime nei nostri occhi”.

Ha reso omaggio ai soldati uccisi in guerra; ai 28 giovani, tra cui il suo caro amico Kim Damati, uccisi nel rifugio antiaereo in cui si erano rifugiati dal festival musicale Nova nella zona di Reim durante l’assalto di Hamas del 7 ottobre 2033; e ai suoi amici Evyatar David e Guy Gilboa Dalal, anch’essi rapiti dal rave e ancora prigionieri.

Parlando una settimana prima della festa della Pasqua ebraica, a tema libertà, Wenkert dice: “la parola ‘libertà’ suona grande, sublime, ma è semplice: stare con la famiglia. Svegliarsi la mattina con un cuore in pace. Sapere di essere liberi di sognare, abbracciare, amare, ridere, piangere senza paura”.