Iran. Il riformista Masoud Pezeshkian vince le elezioni presidenziali. Sconfitto l’ultraconservatore Saeed Jalili

AgenPress – Il candidato riformista Masoud Pezeshkian ha vinto le elezioni presidenziali in Iran, ha dichiarato sabato l’autorità elettorale del Paese, sconfiggendo il suo rivale intransigente in una votazione decisiva, in un contesto di crescenti tensioni sia a livello nazionale che internazionale.

Su 30,5 milioni di voti contati nel ballottaggio di venerdì, Pezeshkian ha vinto il 53,6%, superando l’ultraconservatore Saeed Jalili, che aveva ottenuto il 44,3% dei voti, ha riferito la Press TV gestita dallo stato. L’affluenza alle urne è stata del 49,8%.

Pezeshkian è stato eletto al secondo turno di votazioni dopo aver ottenuto il numero più alto di voti al primo turno, davanti a Jalili. Il primo turno ha visto la più bassa affluenza alle urne per un’elezione presidenziale da quando è stata fondata la Repubblica islamica nel 1979.

Nel discorso della vittoria tenutosi a Teheran sabato, Pezeshkian ha ringraziato il popolo iraniano e ha promesso di essere la “voce di chi non ha voce”.

“Sono il servitore del popolo iraniano. Vi serviremo, caro popolo del nostro Paese”, ha detto Pezeshkian sul luogo di sepoltura dell’Imam Khomeini, il leader della Rivoluzione islamica iraniana del 1979 e fondatore della Repubblica islamica dell’Iran.

Il chirurgo cardiaco qualificato e deputato, 69 anni, ha riconosciuto le sfide che il Paese deve affrontare, invocando unità in quello che ha descritto come un nuovo capitolo per l’Iran.

“Uniamoci, restiamo uniti, uniamoci e lavoriamo insieme. Saremmo in grado di affrontare ogni aspetto e area del governo: sfide economiche, finanziarie, militari e sociali”.

“Tenderemo la mano dell’amicizia a tutti. Siamo tutti popolo di questo Paese. Ci sarà bisogno dell’aiuto di tutti per il progresso” dell’Iran: così il neoeletto presidente Massoud Pezeshkian. Parlando alla tv di Stato il riformista ha ringraziato i suoi sostenitori venuti a votare “con amore e per aiutare” il Paese.

“Le elezioni sono finite, ma siamo all’inizio del cammino. Il cammino che ci attende è difficile e non può essere percorso senza la vostra fiducia, cooperazione ed empatia – ha affermato Pezeshkian rivolgendosi al popolo iraniano -. Vi porgo la mano e giuro sul mio onore di non lasciarvi soli in questo cammino, e mi aspetto che voi non mi lasciate solo”. Nato il 29 settembre 1954 a Mahabad, nella provincia dell’Azerbaigian Occidentale, Pezeshkian è stato ministro della Sanità dell’amministrazione riformista di Mohammad Khatami nel 2001-2005 e dal 2008 ricopre il ruolo di deputato del Parlamento di Tabriz. È uno specialista in cardiochirurgia ed ex veterano della guerra Iran-Iraq del 1980.

La Guida suprema del Paese, l’ayatollah Seyyed Ali Khamenei, ha ringraziato i candidati e si è congratulato con il presidente eletto.

Khamenei ha elogiato il paese per aver tenuto rapidamente “elezioni libere e trasparenti” in seguito alla morte del presidente Ebrahim Raisi. Si sono tenute elezioni anticipate dopo che Raisi è morto in un incidente in elicottero a maggio nel remoto nord-ovest dell’Iran, insieme al ministro degli Esteri Hossein Amir-Abdollahian e ad altri funzionari.

Khamenei consigliò a Pezeshkian di agire “in continuità con il percorso” di Raisi.

Il Consiglio dei guardiani, un potente organismo composto da 12 membri incaricato di supervisionare le elezioni e la legislazione, deve certificare il voto prima che Pezeshkian possa assumere l’incarico.

Pezeshkian assumerà la guida di un paese che si trova ad affrontare un crescente isolamento internazionale, malcontento interno, un’economia in crisi e la prospettiva di un conflitto diretto con il suo acerrimo nemico Israele.

Era l’unico candidato riformista in lizza per il seggio più alto del Paese, dopo che a decine di altri candidati era stato impedito di presentarsi.

Ha favorito il dialogo con i nemici dell’Iran, in particolare per quanto riguarda il suo programma nucleare, e vede in questo un mezzo per affrontare i problemi interni del Paese.

“Il problema principale è la prospettiva: vogliamo risolvere i nostri problemi con il mondo o no? Credo che dobbiamo uscire dalla situazione di stallo per risolvere i problemi del Paese”, ha affermato durante un dibattito presidenziale prima del secondo turno di votazioni.

Tra i primi a congratularsi con Pezeshkian ci sono stati i leader di Russia, Arabia Saudita, Pakistan e Siria.

Il principe ereditario saudita Mohammed Bin Salman ha affermato di essere “intenzionato a sviluppare e approfondire le relazioni che uniscono i nostri due paesi e popoli e a servire i nostri interessi comuni”, secondo l’agenzia di stampa statale Saudi Press Agency.

Putin ha affermato di sperare che l’elezione di Pezeshkian espanda la cooperazione bilaterale “in tutti i settori” nell’interesse di “semplificare la sicurezza e la stabilità regionale”, secondo una dichiarazione del Cremlino.

“Sono pronto a lavorare con il presidente per guidare il Partenariato strategico globale Cina-Iran verso un avanzamento più profondo”, ha affermato Xi Jinping.

Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha inviato un messaggio per congratularsi con Masoud Pezeshkian. “Credo fermamente che la cooperazione tra i nostri Paesi diventerà ancora più forte durante la vostra presidenza. In questo contesto, vorrei esprimere che sarei lieto di collaborare con voi”, si legge nel messaggio, come riferisce l’agenzia iraniana Irna, dove Erdogan augura “successo” Pezeshkian e definisce l’Iran una “nazione amica e fraterna”.

Sebbene il presidente iraniano goda di alcuni poteri l’autorità suprema spetta alla Guida Suprema, che ha l’ultima parola su tutte le questioni di Stato.