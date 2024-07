AgenPress – “Ora a Washington. Oggi segna l’inizio del vertice Nato. Stiamo lottando per avere più sistemi di difesa aerea per l’Ucraina e sono fiducioso che ci riusciremo. Stiamo anche cercando di assicurarci più aerei, compresi gli F-16. Inoltre, stiamo spingendo per maggiori garanzie di sicurezza per l’Ucraina, comprese armi, aiuti finanziari e sostegno politico”. Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Sollecitiamo azioni decisive da parte degli Stati Uniti e dell’Europa – azioni che rafforzeranno i nostri guerrieri”.

Oggi e nei prossimi giorni lavoreremo al Summit della NATO negli Stati Uniti, iniziando a Washington con l’omaggio alle vittime dell’Holodomor del 1932-1933 presso il Memoriale vicino al Campidoglio degli Stati Uniti. L’iscrizione recita: “L’Holodomor del 1932-1933. In memoria dei milioni di vittime innocenti di una carestia provocata dall’uomo in Ucraina, progettata e attuata dal regime totalitario di Stalin”. Oggi, quando un altro impero russo cerca di distruggere gli ucraini, è fondamentale ricordare i loro tentativi precedenti. Perché l’Ucraina ora sta difendendo non solo la giustizia presente ma anche quella storica.