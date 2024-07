Nato. I timori di Zelensky per una eventuale vittoria di Trump. Putin sta aspettando novembre. Bisogna agire subito

AgenPress – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha invitato gli Stati Uniti e il mondo intero a non aspettare novembre, quando si terranno le elezioni presidenziali statunitensi, ma ad agire con decisione ora.

“Gli americani aspettano novembre. E l’Europa, il Medio Oriente, l’Indo-Pacifico, il mondo intero aspetta novembre. E a dire il vero, anche Putin aspetta novembre, ma uccidendo e distruggendo per prepararsi, per essere pronto a tutto ciò che novembre potrebbe portare”.

Zelensky ha esortato i leader internazionali ad aiutare prontamente il suo Paese devastato dalla guerra e a “non aspettare novembre o qualsiasi altro mese”, in riferimento alla data delle prossime elezioni americane.

Zelensky ha affermato che “tutti aspettano novembre” compreso il presidente russo Vladimir Putin, con il voto Usa e lo spettro di una seconda presidenza di Donald Trump al centro dei pensieri dei leader della Nato riuniti a Washington. “È tempo di uscire dall’ombra, di far funzionare le decisioni forti, di agire e di non aspettare novembre o qualsiasi altro mese. A tal fine dobbiamo essere forti e intransigenti”, ha affermato Zelensky a margine del summit. “E prima di tutto l’America, i leader americani e il presidente degli Stati Uniti come leader del mondo libero devono essere intransigenti nella difesa della democrazia, inflessibili contro Putin e il suo Paese. Senza compromessi verso ogni possibile terrore”.

“Anche il vertice anniversario della NATO, che dovrebbe diventare un evento di grande importanza, non appare infatti così forte sui media, a differenza di quanto ci si aspetta da novembre”.

È tempo di “uscire dall’ombra, di far funzionare le decisioni forti, di agire e di non aspettare novembre o qualsiasi altro mese”, ha detto Zelensky. A suo parere, a questo scopo, “dobbiamo essere forti e intransigenti. Tutti insieme. E prima di tutto l’America”.

“E prima di tutto i leader d’America e il Presidente degli Stati Uniti come leader del mondo libero. Essere intransigenti nel difendere la democrazia, intransigenti contro Putin e la sua cricca, intransigenti verso ogni possibile terrore”, ha detto.

Secondo Zelensky, è questo il modo in cui gli ucraini hanno agito quando è iniziata la guerra su vasta scala, proprio come milioni di persone nel mondo e milioni di americani, tra cui Joe Biden e il Congresso degli Stati Uniti.

“Allora il mondo ha visto che Putin poteva perdere e la democrazia può vincere, anche quando sembrava impossibile”, ha affermato.

Tuttavia, in seguito, secondo il capo dello Stato, “qualcuno ha iniziato a pensare che è meglio ritardare che agire… e che le soluzioni parziali sono meglio della vittoria”. E “ha iniziato a sembrare che difendere la libertà sia presumibilmente pericoloso” e “mettere Putin al posto di ricattare il mondo intero sia presumibilmente non redditizio”.

“Il mondo non può essere sicuro senza l’America. L’America non può essere un leader e un creatore di sogni mondiali senza preoccuparsi degli affari mondiali”, ha detto Zelensky.

Gli USA non dovrebbero rifuggire dal loro potere, perché è l’America che mantiene la libertà per il mondo, ha detto. “Ecco perché il mondo apprezza l’America, l’America che agisce”, ha aggiunto Zelensky.

“Quanto ancora potrà resistere Putin? La risposta a questa domanda è proprio qui a Washington: la vostra leadership, le vostre azioni, la vostra scelta: la scelta di agire ora”, ha detto Zelensky.

In questi giorni, al vertice della NATO, che deve diventare un evento forte, servono decisioni forti e “le stiamo aspettando e contiamo su di esse”, ha detto.

Secondo lui, nessuno in Occidente ha mai ceduto l’appartenenza ai paesi europei per 75 anni: “Ma perché Mosca ci spera ora? E perché le parole ‘L’Ucraina è un membro della NATO’ causano più paura non a Mosca?”

Zelensky ha ricordato che per decenni il mondo si è basato sui principi di integrità territoriale degli stati e inviolabilità dei confini delle nazioni. “Ma questi principi rimarranno in vigore? Noi, in Ucraina, e tutti gli altri vicini della Russia, compresi quelli con cui l’America ha impegni di alleanza, abbiamo bisogno di risposte. Non aspettare mesi! L’America può essere grande ogni giorno”.