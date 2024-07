Redditometro: Silvestro (FI), abolizione segna passo decisivo

AgenPress. “Grande soddisfazione per il successo della battaglia condotta da Forza Italia, con il pieno supporto di tutto il centrodestra, per l’abolizione definitiva del redditometro. Questo strumento, ormai superato, era ancora presente nell’ordinamento nonostante la sua inefficacia.

Il parere della Commissione Finanze del Senato sullo schema di decreto legislativo in materia di adempimento collaborativo lo sottolinea in modo netto. Questo importante traguardo è il risultato di un impegno collettivo e segna un passo decisivo nella rivoluzione fiscale in atto, mirata a proteggere famiglie, imprese e contribuenti”.

Lo dichiara il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro.