Cnn. Dem arrabbiati e sbalorditi accusano i più stretti consiglieri di Biden di aver nascosto il declino di salute

AgenPress – Durante una raccolta fondi per il presidente Joe Biden tenutasi il mese scorso a Los Angeles, a cui hanno partecipato numerose star, George Clooney non è stato l’unico a sentirsi preoccupato per il presidente.

Anche prima che Biden facesse le sue dichiarazioni quella sera, sussurri di preoccupazione si erano diffusi tra il pubblico del Peacock Theater riguardo al presidente che era appena arrivato da un lungo volo dall’Italia. Alcuni dei maggiori donatori all’evento di raccolta fondi da 30 milioni di dollari , che avevano fatto la fila per scattare delle foto con Biden, avevano espresso disagio per l’aspetto e il comportamento del presidente.

“È stato meno convincente del solito”, ha detto un partecipante, sorpreso dal fatto che durante un incontro più ristretto con i donatori prima dell’evento principale, Biden abbia parlato a malapena. Invece, ha detto questa persona, ha lasciato praticamente tutto il discorso all’ex presidente Barack Obama, il che ha colpito alcuni ospiti come insolito per un politico loquace come Biden.

Nonostante Biden sia il presidente in carica più anziano della storia, all’età di 81 anni, la sua performance esitante al dibattito presidenziale della CNN del mese scorso è stata un duro colpo per la maggior parte dei membri della Casa Bianca e dell’intera amministrazione, compresi alti funzionari che conoscono il presidente da anni e hanno regolarmente conversazioni e incontri privati ​​con lui.

La CNN ha parlato con più di due dozzine di attuali ed ex funzionari democratici, donatori e alleati di lunga data di Biden, tutti a condizione di mantenere l’anonimato per evitare di alienare Biden e discutere di questioni sanitarie delicate vietate dalla Casa Bianca. Sebbene sia chiaro che il presidente sia invecchiato nell’ultimo anno, nessuno di loro ha detto di aver visto la versione di Biden, barcollante e stordito, che si è presentata al dibattito del mese scorso.

In molte di queste conversazioni, le fonti hanno attribuito la colpa alla cerchia ristretta di consiglieri e familiari del presidente per quella che, a loro dire, è diventata un’operazione quotidiana meticolosamente coreografata, studiata per impedirgli di trovarsi in situazioni non programmate per lunghi periodi di tempo.

“C’è questa sensazione generale di trattenere il respiro ogni volta che fa un evento, ogni volta che è con delle persone”, ha detto alla CNN un importante democratico in stretto contatto con la cerchia ristretta di consiglieri di Biden. Questa persona ha aggiunto che alcuni di quei consiglieri hanno ammesso privatamente: “Questo peggiorerà”.

I responsabili della campagna hanno respinto la descrizione che Clooney e altri donatori hanno fatto di Biden alla raccolta fondi di Los Angeles, con un alto funzionario di Biden presente che ha dichiarato alla CNN che, sebbene il presidente fosse effettivamente stanco quel giorno, era “animato ed estremamente presente”.

Per quanto riguarda le riunioni del Gabinetto di Biden, la Casa Bianca ha fornito una dichiarazione del Segretario all’Agricoltura Tom Vilsack, che ha prestato servizio anche sotto Obama, secondo cui quanto descritto in questa storia è “una prassi standard per qualsiasi amministrazione” perché “non dovrebbero esserci sorprese nelle riunioni del Gabinetto”.

Il portavoce della Casa Bianca Andrew Bates ha difeso l’ampiezza degli impegni di Biden con la stampa, i suoi viaggi e il suo curriculum. “Joe Biden ha sempre detto che è giusto che i giornalisti chiedano della sua età e ha sempre mostrato con sicurezza i suoi valori, il suo programma, la sua intelligenza e la sua determinazione al popolo americano”, ha detto Bates. “I funzionari che lo incontrano di frequente hanno parlato della sua acutezza e del suo comando”.