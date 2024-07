Usa 2024. Obama e Pelosi hanno espresso preoccupazione in privato per il futuro di Biden. Dem preoccupati

AgenPress – Barack Obama e Nancy Pelosi hanno parlato in privato di Joe Biden e del futuro della sua campagna del 2024. Sia l’ex presidente che l’ex speaker hanno espresso preoccupazioni su quanto pensino sia diventato più difficile per il presidente battere Donald Trump. Nessuno dei due è molto sicuro di cosa fare.

I democratici sono preoccupati perché vogliono poter battere Donald Trump. E stanno implorando Obama o Pelosi di aiutarli, consapevoli che il leader della maggioranza al Senato Chuck Schumer non ha la fiducia di Biden e che il leader della minoranza alla Camera Hakeem Jeffries non ha la profondità di relazioni per trasmettere il messaggio.

Molti membri del congresso sono contatto sia con Obama che con Pelosi, molti dei quali affermano che la fine della candidatura di Biden sembra chiara e che a questo punto è solo una questione di come andrà a finire, anche dopo la conferenza stampa di giovedì sera.

Molti colleghi di Pelosi sperano che lei possa porre fine al tumulto che ha travolto i democratici nelle ultime due settimane. E per una buona parte di loro, quella fine potrebbe arrivare se e quando lei dirà a Biden che deve ritirarsi.

Pelosi ha parlato con Biden dopo il dibattito, ma nel tempo trascorso, la democratica della California ha chiarito che non considera la decisione di Biden di restare in gara come definitiva. Ma, tramite un assistente, ha rifiutato di commentare ulteriormente.

La decisione di Obama di non rilasciare dichiarazioni pubbliche per due settimane ha lasciato un certo numero di leader democratici con la sensazione di averli lasciati a bocca aperta, mantenendo la stessa posizione che ha ampiamente definito il suo post-presidenza. Dopo il dibattito, ha pubblicato su X, “Le brutte serate di dibattito capitano. Fidati, lo so”, ribadendo quel sentimento durante una raccolta fondi a New York per i democratici della Camera la sera dopo la performance di Biden. L’ex presidente non aveva nemmeno pianificato di rilasciare dichiarazioni pubbliche, ma Biden e gli assistenti di Obama si sono coordinati per pubblicare quel post in un modo che riflettesse i punti di discussione della campagna di Biden, ovvero che anche il primo dibattito di rielezione di Obama nel 2012 era andato male e non aveva finito per porre fine alla sua campagna.