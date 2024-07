Verini (PD): “Questo Governo favorisce corruzione e criminalità organizzata”

AgenPress. “Quelle di Nordio sono mistificazioni, perché tra le piaghe che ha il nostro Paese c’è la corruzione, una piaga endemica molto diffusa in Italia. Ha ragione Santalucia quando parla di amnistia per i colletti bianchi. C’è un indebolimento nella lotta alla corruzione”.

Lo ha dichiarato Walter Verini, senatore del PD, intervenuto oggi a “Il Timone” condotto dal direttore editoriale Daniele Biacchessi sulla FM di Giornale Radio.

“La riforma della giustizia è un segnale pessimo perché i cittadini saranno meno tutelati e più indifesi – ha aggiunto Verini –, è evidente che un concorso truccato, una concessione edilizia non rilasciata per antipatia o rilasciata per amicizia, non saranno più punibili.

Questo è un governo che dà purtroppo ripetuti segnali di allentamento nella lotta alla corruzione. Il rischio di favorire corruzione e criminalità organizzata è molto forte. La ciliegina sulla torta è l’annuncio della riforma delle intercettazioni: c’è una proposta di legge, strombazzata ieri da FI, secondo la quale si vuole limitare a 45 giorni il periodo per potere intercettare i reati”.