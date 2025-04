Valori, memoria e coraggio: la Polizia di Stato celebra 173 anni di servizio alla Repubblica

Il commento del Prefetto Francesco Tagliente, Presidente della Fondazione Insigniti OMRI

AgenPress. Si è tenuta a Roma, in piazza del Popolo, la cerimonia ufficiale per il 173° Anniversario della fondazione della Polizia di Stato, alla presenza delle più alte cariche istituzionali, tra cui il Presidente del Senato Ignazio La Russa, il Presidente della Camera Lorenzo Fontana e il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Un evento carico di emozione e significato, aperto dalla lettura del messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha voluto esprimere la sua gratitudine a tutti gli uomini e le donne della Polizia:

“Con professionalità ed equilibrio, umanità e competenza, vegliano sulla sicurezza della comunità nazionale, con generoso servizio ai cittadini, a presidio dei valori costituzionali, con sollecita azione per la coesione sociale”.

Un momento particolarmente toccante è stato quello della consegna della Medaglia d’Oro al Merito Civile alla Bandiera della Polizia di Stato, concessa dal Capo dello Stato per onorare il contributo offerto dagli appartenenti alla Pubblica Sicurezza durante la Guerra di Liberazione, con 164 caduti che si opposero al regime di occupazione e alla legislazione razziale.

“Sono grato al Presidente della Repubblica – ha dichiarato il Prefetto Francesco Tagliente, Presidente della Fondazione Insigniti OMRI – per aver ancora una volta riconosciuto il valore delle Forze di Polizia non solo nel presente, ma anche nella loro storia. Quella Medaglia d’Oro è un simbolo eterno del legame tra la Polizia e i principi fondativi della nostra democrazia”.

Tra i protagonisti della giornata anche Valerio Massimo Zeloni, dirigente superiore della Polizia di Stato in congedo e membro della Fondazione OMRI, insignito della Medaglia d’Argento al Valore Civile per il suo straordinario contributo al servizio del Paese. “A nome della Fondazione – ha proseguito Tagliente – esprimo profondo orgoglio e sincera emozione per il conferimento di questo riconoscimento a uno dei nostri membri. È il segno tangibile di una vita dedicata al dovere, con coraggio, equilibrio e altissimo senso dello Stato”.

La cerimonia è proseguita con gli interventi del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e del Capo della Polizia Vittorio Pisani, che hanno sottolineato l’impegno quotidiano delle Forze dell’Ordine nella tutela della legalità e nella difesa dei valori repubblicani.

“La Polizia di Stato – ha concluso il Prefetto Tagliente – è presidio di legalità, ma anche baluardo di coesione sociale, garante dei diritti e delle libertà dei cittadini. Oggi abbiamo celebrato una storia lunga 173 anni, fatta di sacrificio, ma anche di orgoglio, appartenenza e onore. Viva la Polizia di Stato, viva l’Italia!”