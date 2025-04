L’UE imporrà dazi del 25% sui prodotti statunitensi a partire dal 15 aprile

AgenPress – L’UE ha accettato di imporre dazi di ritorsione su 21 miliardi di euro (18 miliardi di sterline) di beni provenienti dagli Stati Uniti, prendendo di mira i prodotti agricoli e quelli provenienti dagli stati repubblicani, nel primo atto di ritorsione dell’Europa contro i dazi di Donald Trump.

L’UE intende introdurre tariffe del 25% su una vasta gamma di prodotti, dalle mandorle agli yacht: i primi dazi saranno riscossi a partire dal 15 aprile, la maggior parte dal 15 maggio e i restanti dal 1° dicembre.

In una dichiarazione che conferma il voto favorevole degli stati membri dell’UE, la Commissione europea ha affermato: “L’UE ritiene che i dazi statunitensi siano ingiustificati e dannosi, in quanto arrecano danni economici a entrambe le parti e all’economia globale. L’UE ha espresso la sua chiara preferenza per la ricerca di soluzioni negoziate con gli Stati Uniti, che siano equilibrate e reciprocamente vantaggiose”.

Ha affermato che avrebbe iniziato a riscuotere i dazi a partire dal 15 aprile, sottolineando che “queste contromisure possono essere sospese in qualsiasi momento, qualora gli Stati Uniti accettassero un esito negoziato equo ed equilibrato”.

Tutti gli Stati membri hanno votato a favore, ad eccezione dell’Ungheria, il cui primo ministro, Viktor Orbán, è uno dei più convinti sostenitori di Trump. “Tali misure causerebbero ulteriori danni all’economia e ai cittadini europei, aumentando i prezzi. L’unica via d’uscita sono i negoziati, non le rappresaglie”, ha scritto sui social media il ministro degli Esteri ungherese, Péter Szijjártó.

La decisione dell’UE è stata presa dopo che la Cina ha annunciato che avrebbe applicato dazi dell’84% su tutti i prodotti statunitensi a partire da giovedì, rispetto al 34% precedentemente annunciato.

Le misure dell’UE sono una risposta ai dazi statunitensi su acciaio e alluminio annunciati dal presidente degli Stati Uniti a febbraio. L’UE ha scelto beni facilmente reperibili altrove, mentre alcuni obiettivi mirano a infliggere danni politici agli stati repubblicani chiave.

I dazi includono anche la soia statunitense, coltivata in abbondanza in Louisiana, Stato d’origine del presidente della Camera dei rappresentanti, Mike Johnson.

In vista del voto, l’analisi dell’elenco dei codici doganali ha rilevato che i dazi dell’UE avrebbero colpito esportazioni fino a 13,5 miliardi di dollari (10,6 miliardi di sterline) dagli stati repubblicani, tra cui carne di manzo dal Kansas e dal Nebraska, sigarette dalla Florida e prodotti in legno dalla Carolina del Nord, dalla Georgia e dall’Alabama.

La Commissione ha affermato che la seconda fase della risposta dell’UE, ovvero misure di ritorsione in risposta ai dazi sulle automobili e ai radicali “dazi reciproci” annunciati il ​​2 aprile, sarà presentata “all’inizio della prossima settimana”.

L’UE si trova ad affrontare richieste di prendere di mira le aziende tecnologiche o le banche statunitensi per rappresaglie future, un obiettivo potente ma politicamente esplosivo, poiché gli Stati Uniti registrano un surplus commerciale di 109 miliardi di euro (94 miliardi di sterline) con l’UE nel settore dei servizi.