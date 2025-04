Dazi sospesi. Renzi: “Chi doveva speculare ha speculato. Chi poteva mangiare, ha mangiato. E ha mangiato molto”

AgenPress. E dunque Donald Trump ha cambiato idea. Contrordine, i dazi sono rinviati. Anzi sospesi. Forse annullati. Nel frattempo, chi doveva speculare ha speculato. Chi poteva mangiare, ha mangiato. E ha mangiato molto. Famiglie, risparmiatori, imprenditori contano i danni di questa tempesta e sperano che torni un po’ di calma. Un po’ di sereno. In Italia la propaganda a reti unificate e il provincialismo dei fratelli della Garbatella hanno costruito la solita narrazione. Palazzo Chigi ha raccontato che Giorgia Meloni avrebbe trattato direttamente – anche a nome dell’UE – con Trump. Media e politici hanno abboccato come già era avvenuto per Mar-a-Lago e per l’invito in ultima fila al giuramento. Chi sta leggendo L’Influencer sa che non c’è nulla di nuovo: è il solito metodo con cui la nostra Premier impone un racconto mirabolante utile solo a racimolare like e cuoricini. Ora che i dazi sono sospesi, però, rimane il problema di un’economia bloccata. E di una crescita che il Governo ha previsto essere dimezzata. Parole di Giorgetti, eh. Bisogna darsi una smossa, comunque. Anzi: a maggior ragione. Noi siamo tra i pochi che fanno opposizione davvero. Ma siamo tra i pochissimi che fanno anche proposte. Ci sono tre cose che Giorgia Meloni può fare subito, prima di volare in America, prima di inventarsi un’altra arma di distrazione di massa.

1. Dare una strigliata a quel genio di Adolfo Urso. Spiegargli che Transizione 5.0 non funziona. E copiare le stesse regole che avevano funzionato con noi per Industria 4.0. Migliaia di aziende hanno usato questo strumento perché con noi era semplice. Ora ci sono miliardi di euro bloccati dalla burocrazia che si sbloccano in un istante se Meloni ci ascolta. E soprattutto se lo spiega a Urso. Copiate Industria 4.0 e gli imprenditori tornano a investire.

2. Sbloccare l’accordo sul Mercosur. Il sovranismo fa danni all’Italia, la globalizzazione fa bene all’Italia. C’è un accordo con il Sud America pronto: è bloccato dal sovranismo di Meloni e Salvini. Che dite: continuiamo a pensare che i dazi siano un’opportunità o diamo una chance alla libertà nel commercio e nelle relazioni internazionali? E sbloccaci sto Mercosur, Giorgia, dai…

3. Reintrodurre il nostro regime della legge sul rientro dei cervelli che Giorgetti e Meloni hanno cambiato lo scorso anno. E se possibile fare di più: un piano di incentivi perché non solo i giovani talenti tornino a casa ma soprattutto perché non lascino l’Italia. Altro che i soldi buttati via in Albania: quelle risorse servono a trattenere i ragazzi in Italia, specie laureati. Se i giovani se ne vanno, l’Italia è finita, dazi o non dazi.