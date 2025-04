AgenPress. Il presidente della Russia Vladimir Putin ha firmato un decreto per la leva di primavera che prevede l’arruolamento di 160.000 soldati. La polizia incaricata di arruolarli ha cominciato a rastrellare le palestre russe.

Le ricerche sono avvenute nell’ultimo mese diverse volte almeno in quattro grandi città: Mosca, San Pietroburgo, Irkutsk ed Ekaterinburg.

I poliziotti entrano nelle palestre indossando maschere per coprire il volto e cominciano a separare i russi dai non russi. I primi vengono scortati agli uffici di reclutamento mentre i non russi sono più delle volte incriminati di reati minori, come vandalismo, o violazioni delle leggi sull’immigrazione e deportati, se non accettano di essere reclutati.