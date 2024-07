JD Vance da “nemico” a vice di Trump si scaglia contro l’Ucraina. No ad aiuti e ingresso in Nato. “Non mi interessa nulla cosa accadrà”

AgenPress – L’ex presidente degli Stati Uniti e candidato repubblicano alla presidenza, Donald Trump, ha scelto il senatore dell’Ohio JD Vance come suo vicepresidente.

Il conservatore trentanovenne, la cui fama è cresciuta esponenzialmente dopo la pubblicazione del suo libro di memorie del 2016 “Hillbilly Elegy”, è stato annunciato come la scelta di Trump per la carica di vicepresidente il primo giorno della Convention nazionale repubblicana (RNC) a Milwaukee, nel Wisconsin.

Vance è uno dei più accaniti sostenitori di Trump e un aperto critico degli aiuti statunitensi all’Ucraina .

Un tempo oppositore di Trump , Vance ha cambiato idea sull’ex presidente durante la sua corsa al Senato nel 2021. Ha poi abbandonato molte delle proposte politiche che lo avevano portato per la prima volta sulla scena nazionale, restando invece vicino a Trump e abbracciando visioni populiste e isolazioniste.

“Ha dimostrato di essere un camaleonte politico pronto a saltare addosso a qualsiasi cosa gli faccia comodo”, ha affermato Emily Channell-Justice, direttrice del programma presso l’Ukrainian Research Institute (HURI) dell’Università di Harvard.

Vance è stato scelto tra una schiera di potenziali candidati alla carica di vicepresidente, tra cui il governatore del Dakota del Nord Doug Burgum e il senatore della Florida Marco Rubio.

Uno stato chiave in bilico che vanta anche una delle più grandi popolazioni ucraine degli Stati Uniti, l’Ohio ha votato per Trump sia nel 2016 che nel 2020. Vance rappresenta l’Ohio dal 2023.

L’annuncio di Vance come compagno di corsa di Trump ha riacceso la campagna del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, con rinnovati appelli a “proteggere la democrazia”. Il campo di Biden aveva sospeso la campagna contro Trump subito dopo il tentato assassinio del 13 luglio .

Vance ha detto che sarebbe “completamente irresponsabile” per l’Ucraina entrare nella NATO. Ha anche sostenuto che gli USA dovrebbero concentrarsi esclusivamente sulla prevenzione dell’espansione cinese, anche se ciò significa sacrificare le terre sovrane ucraine alla Russia.

“Qualsiasi accordo di pace richiederà importanti concessioni territoriali da parte dell’Ucraina, e si dovrà raggiungere un accordo di pace, perché è l’unica via d’uscita dal conflitto”, ha affermato Vance a febbraio.

Vance ha continuato a scrivere un editoriale ad aprile sostenendo che “i conti non tornano” in termini di sostegno degli Stati Uniti all’Ucraina. Ha anche ripetuto argomenti di discussione popolari su come l’esercito ucraino stia reclutando forzatamente civili.

Altre denunce hanno preso di mira il presidente Volodymyr Zelensky. Nel dicembre 2023, mentre il Congresso continuava a ostacolare gli aiuti militari statunitensi all’Ucraina, Vance ha affermato che era “disgustoso” che Zelensky si fosse recato al Senato degli Stati Uniti “per fare pressione sui repubblicani mentre combattiamo per una maggiore sicurezza dei confini”.

Zelensky ha sottolineato sempre più che l’amministrazione è pronta a collaborare con una potenziale Casa Bianca di Trump nel gennaio 2025.

Vance si è anche opposto agli aiuti militari sostenendo che la guerra potrebbe durare a lungo, affermando che il problema in Ucraina è che non esiste una chiara conclusione della guerra.

“Quello che sta accadendo in Ucraina non minaccia la nostra sicurezza nazionale”, ha twittato Vance nel 2022, un giorno prima che la Russia lanciasse la sua invasione su vasta scala.

Quattro giorni prima, Vance aveva dichiarato in un’intervista: “Devo essere onesto con te, non mi interessa davvero cosa accadrà all’Ucraina in un modo o nell’altro”.

Quando si tratta di questioni di politica estera al di là dell’Ucraina, il commento di Vance cambia. Rimane un convinto sostenitore di Israele nella sua guerra contro Hamas e ha continuamente espresso interesse per gli accordi di normalizzazione tra gli Stati Uniti e gli stati arabi.

Steven Pifer, ex ambasciatore degli Stati Uniti in Ucraina, ha affermato che la scelta del candidato vicepresidente di Trump in ultima analisi non ha importanza per gli ucraini, perché nessun candidato lo sfiderebbe sulla politica ucraina.

Le dichiarazioni rilasciate dallo stesso Trump sull’Ucraina durante la campagna elettorale sono state iperboliche ed enigmatiche, con promesse di rapidi accordi di pace prive di dettagli sostanziali.

Peter Rough, ex direttore della ricerca presso l’ufficio di George W. Bush, ha descritto l’approccio di Trump all’Ucraina come “un gioco di equilibri”.

“Mi aspetto che Trump continui a gestire le fazioni in competizione all’interno del partito sull’Ucraina, come ha fatto durante il dibattito sul supplemento di sicurezza nazionale”, ha affermato Rough in una risposta scritta all’annuncio di Trump.

“Quel gioco di equilibri è l’elemento caratterizzante dell’approccio di Trump all’Ucraina. Mi aspetto che continui con Vance al suo fianco.”

Channell-Justice concorda sul fatto che l’opposizione di Vance agli aiuti all’Ucraina avrà scarso effetto alle urne.

“Gli elettori non voteranno per Trump o Vance a causa della loro posizione sull’Ucraina”, ha affermato. “Voteranno per Trump o Vance perché amano Donald Trump.”