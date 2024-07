Usa 2024. NYt: da Biden scelta coraggiosa. Dopo il ritiro raccolti 27,5 mln di dollari. 50 presidenti Dem appoggiano Kamala Harris

AgenPress – “Biden ha fatto una scelta coraggiosa. I democratici ora devono cogliere l’occasione”. Lo afferma il board editoriale del New York Times, sottolineando che decidendo di lasciare alla fine del mandato Biden aumenta “notevolmente le chance del suo partito di proteggere il Paese dal pericolo di un ritorno di Donald Trump alla presidenza”. Biden “ha fatto una cosa che Trump non farà mai: ha messo l’interesse del Paese sopra il suo orgoglio e la sua ambizione”, aggiunge il New York Times. “Biden ha fatto la sua sua parte, ma il progetto democratico non è mai completo. Il lavoro passa ora alla nuova generazione di leader politici e agli americani”.

I democratici intanto hanno raccolto 27,5 milioni di dollari nelle ore successive al ritiro.

I 50 presidenti statali del partito democratico hanno appoggiato Kamala Harris, sostenendola come nuova candidata presidenziale del partito, che si confronterà con Donald Trump.

I presidenti hanno tenuto una conference call dopo che Joe Biden ha annunciato che si sarebbe fatto da parte come candidato del partito. “Dopo l’annuncio del presidente Biden, i nostri membri si sono immediatamente riuniti per unirsi attorno al candidato che ha esperienza di vittorie in elezioni difficili e che è un leader comprovato sulle questioni che contano per gli americani: libertà riproduttiva, prevenzione della violenza armata, protezione del clima, riforma della giustizia e ricostruzione dell’economia”, ha affermato Ken Martin, presidente dell’Associazione dei comitati democratici statali, in una dichiarazione.