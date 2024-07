Nove italiani su 10 vogliono vivere in quartieri con negozi

Unc: importanti i negozi di vicinato

AgenPress. Secondo un’indagine di Confcommercio, per l’88% degli italiani la presenza di negozi è determinante nella scelta del quartiere nel quale vivere: solo una persona su 10 preferisce vivere in una zona esclusivamente residenziale, senza servizi di prossimità.

“I negozi di vicinato sono importanti. Per le persone anziane, poi, sono un presidio vitale, specie d’estate quando i figli sono in vacanza e non possono portarli al supermercato” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Non si tratta solo di una comodità. La concorrenza richiede che i consumatori abbiano la possibilità di confrontare il prezzo e la qualità di un prodotto in tutte le tipologie di esercizi: negozi, discount, mercati, supermercati. Se i megastore e gli outlet spazzassero via la concorrenza diventerebbero monopolisti di quella zona, con danno per i consumatori. Anche gli acquisti on line, pur essendo una grande comodità, non devono diventare la sola modalità di acquisto: le persone vogliono anche poter toccare, vedere di persona e provare un prodotto” conclude Dona.