Laura Corrotti (FDI): “A pochi mesi dal Giubileo nessuna opera realizzata”

AgenPress. “Mancano pochi mesi all’inizio del Giubileo e il 65 per cento degli interventi giubilari risulta ancora in fase di progettazione, il 17 per cento in fase di aggiudicazione, solo il 18 per cento cantierizzato e nessuna opera conclusa.

Un fallimento su tutta la linea del sindaco e commissario straordinario Gualtieri se si calcola, inoltre, che molte opere non saranno pronte per l’inizio dell’Anno santo e altre sono state addirittura depennate. Risultati che non fanno altro che dimostrare l’incapacità del primo cittadino e della sua giunta di rispondere alle grandi sfide su rigenerazione urbana, mobilità e ambiente.

Stiamo entrando nel rush finale della più grande opportunità degli ultimi anni, in termini di investimento, per la nostra Capitale e Gualtieri ha deciso di buttarla al vento in questo modo. Uno schiaffo ai romani e alle decine di milioni di turisti previsti durante l’evento stesso”.

Così Laura Corrotti, consigliere regionale Fratelli d’Italia e presidente commissione urbanistica, politiche abitative e rifiuti.