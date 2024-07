Oro Martinenghi, l’allenatore: “Dal 2012 sapevamo che questa sarebbe stata la sua Olimpiade”

AgenPress. “Non ho dormito, ma è stata una bella nottata. Io quello che ci credeva più di tutti? Ero realmente convinto, da un mese a questa parte me lo sentivo e così è stato. La pelle d’oca che sentivo tre giorni fa era un sentore di questo risultato”.

Lo ha dichiarato Marco Pedoja, allenatore di Nicolò Martinenghi, primo oro dell’Italia alle Olimpiadi, intervenuto oggi a “Giornale Radio Football Club” condotto da Lapo De Carlo sulla FM di Giornale Radio.

“Seguo Martinenghi da 13 anni, dal 2012 ci siamo detti che l’Olimpiade del 2024 sarebbe stata la sua, anche per una questione anagrafica – ha aggiunto Marco Pedoja –. Con Adam Peaty c’è una rivalità sana, è stato un faro di ispirazione per il nuoto mondiale. Ha sempre visto Nicolò come il suo erede, dopo la gara era contentissimo, ci siamo messi a piangere insieme per la gioia. Festeggiamenti dopo la vittoria? No, siamo tornati in villaggio verso l’una di notte, ci siamo fatti un riso in bianco con pollo e siamo andati a dormire”.