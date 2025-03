Codice Strada. Ferrante (Mit), Bene approvazione pdl per semplificare autorizzazioni gare sportive

AgenPress. “L’approvazione in sede legislativa da parte della Commissione Trasporti della Camera della proposta di legge presentata dal deputato Roberto Pella di Forza Italia rappresenta un’innovazione importante per il mondo delle competizioni sportive. Grazie a questa pdl, che ora potrà passare direttamente al Senato, si modifica infatti il Codice della Strada semplificando il procedimento autorizzativo previsto per le competizioni sportive su strada, fermo restando il pieno rispetto della sicurezza stradale”.

Lo afferma il Sottosegretario di Stato al Mit, Tullio Ferrante, a margine dei lavori della IX Commissione di Montecitorio.

“Ho seguito il provvedimento lungo tutto il suo iter, accompagnandone e sostenendone l’approvazione – aggiunge Ferrante – nella consapevolezza dell’importanza che la promozione dello sport riveste per il nostro Paese.

Grazie a questa legge sarà possibile rendere più semplice l’organizzazione delle competizioni su strada, andando incontro alle richieste di amministrazioni locali ed enti sportivi nonché – conclude il Sottosegretario – alle istanze dei tantissimi cittadini appassionati di sport”.