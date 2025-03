Giovanni Galli: “Donnarumma ha staccato la spina”

AgenPress. Giovanni Galli, portiere ex Campione del Mondo con la Nazionale Italiana in Spagna nel 1982, è intervenuto nel corso della trasmissione “Tutto il mio calcio e non solo” condotta dal Direttore Ezio Luzzi su Elleradio. Interpellato sull’errore della squadra azzurra in occasione del secondo gol della Germania nella partita disputata la scorsa domenica a Dortmund, l’ex calciatore ha dichiarato:

“Lì per lì sono rimasto scioccato, ma poi mi hanno fatto riflettere le parole di Spalletti, del fatto che sapevamo che la Germania batte i calci piazzati velocemente. Donnarumma in quel momento ha staccato la spina. Parlando all’arbitro ha attirato l’attenzione di tutti i suoi compagni. Ma per battere un calcio d’angolo non serve un fischio dell’arbitro, lo si può battere quando si vuole. La somma di queste due cose mi fatto riflettere e tutto questo è ingiustificabile“.

Dico a Spalletti, noi siamo andati in Germania dovendo vincere. Nel primo tempo ha schierato cinque difensori e una punta. Questo atteggiamento di contenimento ci ha portato a subire la partita e nel primo tempo non siamo stati protagonisti in niente se non in cose negative. Nel secondo tempo, con i cambi, la squadra ha ritrovato l’entusiasmo dato da giocatori offensivi come Politano e Frattesi.

Un’inciso: Rudiger nel primo tempo è venuto a crossare 20 volte. Nel secondo neanche una”.