“Vivremo o Moriremo Democristiani”

AgenPress. L’ex ministro Dc Saverio Romano, ora coordinatore politico di ‘Noi Moderati’, sta lavorando per porre fine alla disputa giudiziaria tra Totò Cuffaro e Gianfranco Rotondi sull’utilizzo della denominazione Democrazia Cristiana.

Lo scopo della mediazione è raggiungere una sorta di ‘pax’ innanzitutto legale ma anche politica, per invitare i due contendenti a deporre le armi.

Sullo sfondo c’è un obiettivo ben preciso: quello di favorire la ricomposizione di tutte le anime democristiane nel centrodestra, ancora in cerca di una casa e una identità dopo la fine della vecchia Dc. Primo passo verso un nuovo soggetto di centro in vista delle prossime elezioni politiche.

La ”Dc fu di tanti e averla in contesa finisce per tradirne i valori” – dichiara Saverio Romano -. “Di tutto ciò – aggiunge Romano – sono convinti anche Cuffaro e Rotondi, che presto si incontreranno per rimediare in sede politica ciò che diventa dirimente in sede giudiziaria”.

Continuano, insomma, le grandi manovre al centro. Oggi questa area è divisa in vari piccoli partiti: da ‘Noi moderati’ di Maurizio Lupi all’Udc di Lorenzo Cesa fino alla Dc di Rotondi. Mentre Cuffaro sta portando avanti la sua battaglia con l’Associazione ‘Democrazia Cristiana Sicilia Nuova’, la ‘Dc Nuova’.