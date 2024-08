Mosca diffonde altre fake news sul presunto piano ucraino di attaccare la centrale nucleare di Kursk

AgenPress – Il Ministero della Difesa russo ha affermato che l’Ucraina starebbe pianificando di attaccare la centrale nucleare di Kursk in Russia, notizia smentita dal Ministero degli Esteri ucraino il giorno prima.

La dichiarazione del ministero russo è arrivata dopo che diversi media russi controllati dallo Stato hanno affermato che le forze ucraine avrebbero pianificato di attaccare la centrale nucleare di Kursk, nonché la centrale nucleare di Zaporizhia, occupata dai russi, a Enerhodar, nell’oblast di Zaporizhia.

Heorhii Tykhyi, portavoce del Ministero degli Esteri ucraino, ha definito queste affermazioni “un’ondata di folle propaganda russa”.

Il Ministero della Difesa russo minaccia di “adottare immediatamente severe misure di ritorsione militari e tecnico-militari” in caso di presunto attacco alla centrale nucleare di Kursk, sostenendo che Kiev vorrebbe in seguito incolpare la Russia.

“Confutiamo ufficialmente queste false notizie. L’Ucraina non ha né l’intenzione né la capacità di compiere azioni del genere. La Russia deve smettere di diffondere pericolose menzogne”, ha affermato il portavoce ucraino il 16 agosto.

La Russia aveva precedentemente affermato che l’Ucraina stava sviluppando una “bomba sporca”, un dispositivo che utilizza esplosivi per disperdere rifiuti radioattivi, nel 2022. Dopo l’ispezione su richiesta dell’Ucraina, gli esperti dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica ( AIEA ) non hanno trovato “indicazioni di attività e materiali nucleari non dichiarati nei luoghi”, ha affermato il capo dell’agenzia, Rafael Grossi.

“Da allora non è cambiato nulla”, ha detto Tykhyi.

“L’Ucraina è sempre stata e rimane un membro impegnato del TNP (Trattato di non proliferazione delle armi nucleari). Non abbiamo ‘bombe sporche’ e non abbiamo intenzione di acquisirle.”

Andrii Kovalenko, capo del dipartimento anti-disinformazione del Consiglio di sicurezza nazionale e di difesa dell’Ucraina, ha affermato che la Russia “potrebbe preparare una provocazione nucleare”.

“Il loro scenario di accusarci di terrorismo e dell’attacco alla centrale nucleare di Kursk non ha funzionato. Ora mentono”, ha scritto su Telegram il 16 agosto.

La centrale elettrica di Kursk si trova a circa 80 chilometri dalla città di confine di Kursk Oblast di Sudzha , che è stata catturata dalle forze ucraine questa settimana durante l’incursione in corso di Kiev a Kursk Oblast. I media russi hanno riferito che la Russia si sta preparando a difendere la centrale di Kursk mentre le truppe ucraine si avvicinano e hanno iniziato a costruire linee difensive nei pressi.

La centrale di Zaporizhzhia , la più grande centrale nucleare d’Europa, è sotto occupazione russa da marzo 2022. La sua posizione vicino alla linea del fronte ha portato a maggiori rischi per la sicurezza nucleare durante la guerra su vasta scala della Russia.

L’11 agosto Kiev ha accusato le forze russe di aver appiccato il fuoco a “un gran numero di pneumatici per automobili nelle torri di raffreddamento” della centrale nucleare nel tentativo di “creare il panico negli insediamenti sulla riva destra dell’ex bacino”.

L’AIEA ha affermato che la sicurezza nucleare della centrale non è stata compromessa.