Ucraina. Ministero Esteri smentisce la bufala russa sui presunti piani di usare una “bomba sporca” contro la centrale nucleare di Zaporizhia

AgenPress – Heorhii Tykhyi, portavoce del Ministero degli Affari Esteri dell’Ucraina, ha smentito le notizie russe sui presunti piani dell’Ucraina di utilizzare “bombe sporche” o di attaccare la centrale nucleare di Zaporizhia.

Lo ha reso noto il Ministero degli Affari Esteri su Facebook.

“Stiamo assistendo a un’altra ondata di folle propaganda russa sui presunti piani dell’Ucraina di usare ‘bombe sporche’ o attaccare centrali nucleari. Confutiamo ufficialmente questi falsi resoconti. L’Ucraina non ha né l’intenzione né la capacità di compiere azioni del genere. La Russia deve smettere di diffondere pericolose bugie”, ha affermato Tykhyi.

Il Ministero degli Affari Esteri ha sottolineato che l’Ucraina è sempre stata e rimane un membro impegnato del Trattato di non proliferazione nucleare (TNP).

“Non abbiamo ‘bombe sporche’ e non abbiamo intenzione di acquisirle. Quando la Russia ha diffuso per la prima volta questa assurdità nel 2022, abbiamo invitato la missione dell’AIEA, che ha completamente smentito questa bugia. Da allora non è cambiato nulla”, ha sottolineato il portavoce del MAE.

L’ultima volta che la Russia ha diffuso attivamente fake news su una “bomba sporca” e minacce nucleari è stato nell’autunno del 2022. I propagandisti e i funzionari russi hanno iniziato a diffondere false informazioni subito dopo i successi dell’Ucraina in quel periodo: la controffensiva nella regione di Kharkiv e la liberazione di Kherson.