Kharkiv. Droni russi uccidono due persone e ne feriscono 35. Colpito un ospedale. L’Ucraina accusa la Russia di “crimine di guerra”

AgenPress – Il sindaco di Kharkiv, Ihor Terekhov, ha riferito che due persone sono state uccise e almeno 35 sono rimaste ferite, tra cui cinque bambini, in un attacco con drone russo sulla seconda città dell’Ucraina.

L’attacco “deliberato” ha preso di mira principalmente un ospedale militare della città, ferendo i soldati ucraini attualmente sottoposti a cure, hanno affermato le Forze armate dell’Ucraina (AFU) in una nota.

L’AFU ha accusato la Russia di aver commesso un “crimine di guerra” che sarebbe stato aggiunto “alla lunga lista di crimini spregevoli e cinici commessi dai russi dall’inizio della loro invasione immotivata dell’Ucraina”, e si è impegnata a trasferire tutte le prove rilevanti agli “organismi di giustizia penale internazionale”.

L’attacco ha danneggiato i condomini circostanti e le zone residenziali in altri quartieri della città, ha affermato Terekhov , aggiungendo che nell’attacco sono stati impiegati sette droni Shahed di fabbricazione iraniana, che la Russia ha ripetutamente utilizzato per attacchi su larga scala alle città ucraine durante la guerra.

Il Ministero della Difesa russo non ha ancora commentato l’attacco.

Gli attacchi mortali sono in netto contrasto con i recenti sforzi guidati dagli USA per porre fine alla guerra triennale in Ucraina. Martedì, dopo i colloqui mediati dagli USA a Riyadh, Mosca e Kiev si sono entrambe impegnate a rispettare un cessate il fuoco sulle infrastrutture energetiche.

Da allora, tuttavia, entrambe le parti si sono ripetutamente accusate a vicenda di aver violato l’accordo, più di recente dopo che venerdì scorso la stazione di misurazione del gas di Sudzha, nella sacca controllata dall’Ucraina nella regione russa di Kursk, è stata attaccata per la seconda volta in una settimana.