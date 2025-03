AgenPress – Vladimir Putin ha dichiarato in un discorso del 27 marzo che in Ucraina dovrebbe essere istituito un governo temporaneo per indire nuove elezioni.

I funzionari russi hanno ripetutamente screditato la legittimità del presidente Volodymyr Zelensky e hanno messo in dubbio la sovranità dell’Ucraina. Nel frattempo, la Russia è considerata un regime autoritario consolidato con elezioni manipolate da Freedom House.

“Non è ancora chiaro con chi firmare certi documenti, e non è ancora chiaro quale potere abbiano, perché domani arriveranno altri leader… attraverso le elezioni”, ha affermato Putin.

Putin ha affermato che in Ucraina dovrebbe essere istituito un governo temporaneo sotto la supervisione delle Nazioni Unite (ONU) e che diverse nazioni possano tenere le elezioni.

“Questa è solo una delle opzioni. Non sto dicendo che non ce ne siano altre… Questa è una delle opzioni, e tale pratica esiste nel lavoro dell’ONU”, ha detto Putin .

In Ucraina potrebbero tenersi elezioni sotto supervisione esterna “per portare al potere un governo capace che goda della fiducia del popolo”, ha affermato Putin.

Putin ha affermato che le attuali autorità ucraine sono illegali poiché non si sono tenute elezioni alla scadenza del mandato di Zelensky.

“Se lui stesso (Zelensky) è illegittimo, allora lo sono anche tutti gli altri”, ha affermato Putin.

La costituzione ucraina proibisce le elezioni sotto la legge marziale, in vigore dall’inizio della guerra su vasta scala della Russia contro l’Ucraina nel febbraio 2022.

Mosca ha mostrato segnali di non essere disposta ad andare avanti con un accordo di pace con l’Ucraina. Le autorità russe hanno elencato richieste massimaliste nei negoziati di cessate il fuoco con l’Ucraina e gli Stati Uniti

Il 27 marzo la Russia ha preso di mira le infrastrutture energetiche a Kherson, nonostante il presidente Zelensky abbia dichiarato che un cessate il fuoco temporaneo sulle infrastrutture energetiche è in vigore dal 25 marzo e la Russia abbia affermato che la sua parte dell’accordo è in vigore dal 18 marzo.

Gli Stati Uniti hanno avviato trattative con l’Ucraina e la Russia per negoziare la fine della guerra della Russia contro l’Ucraina.

L’Ucraina ha già accettato un cessate il fuoco completo di 30 giorni proposto dagli USA, affermando l’11 marzo che Kiev è pronta se anche la Russia accetta i termini. Finora, Mosca ha rifiutato.

Un portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale della Casa Bianca ha respinto la proposta, sottolineando che la governance dell’Ucraina è determinata dalla sua costituzione e dal suo popolo.