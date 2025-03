Gli Stati Uniti annunciano la ripresa dei finanziamenti per il programma di tracciamento dei bambini ucraini rapiti e deportati in Russia

AgenPress – Il Dipartimento di Stato americano ha annunciato il 27 marzo che avrebbe fornito finanziamenti a breve termine a un’iniziativa volta a documentare i bambini ucraini rapiti dalla Russia dopo che la Casa Bianca aveva interrotto il programma.

“I finanziamenti vengono forniti per un breve periodo mentre gli esecutori del Conflict Observatory assicurano il corretto trasferimento dei dati critici sui bambini alle autorità competenti. Fa parte delle procedure standard di chiusura per i programmi terminati”, ha affermato giovedì un portavoce del Dipartimento di Stato.

L’iniziativa finanziata dal governo degli Stati Uniti e guidata dal Laboratorio di ricerca umanitaria dell’Università di Yale ha contribuito a rintracciare migliaia di bambini ucraini rapiti dalla Russia.

La decisione di porre fine al programma, denominato Ukraine Conflict Observatory, è stata presa dopo che Trump ha ordinato un’ampia revisione per impedire quella che lui definisce una spesa inutile di denaro dei contribuenti americani per cause che non sono in linea con gli interessi americani.

Nel marzo 2023, la Corte penale internazionale (CPI) ha emesso mandati di arresto per il presidente russo Vladimir Putin e la sua commissaria per i diritti dei minori Maria Lvova-Belova per la deportazione dei bambini. La Russia ha denunciato i mandati come “oltraggiosi e inaccettabili”.

Il programma, gestito dall’Humanitarian Research Lab dell’Università di Yale sotto l’egida del Conflict Observatory del Dipartimento di Stato, ha utilizzato dati biometrici e immagini satellitari per tracciare il rapimento di bambini ucraini da parte della Russia.

Secondo il database ucraino sui bambini della guerra , è stato confermato che almeno 19.500 bambini ucraini sono stati rapiti dalla Russia dall’inizio della sua invasione su vasta scala, e solo circa 1.200 sono stati restituiti.

Secondo quanto riferito, il mese scorso i ricercatori hanno perso l’accesso al database dopo che i funzionari hanno rescisso il contratto, eliminando così prove essenziali per le indagini sui crimini di guerra.

Un portavoce del Dipartimento di Stato ha affermato che il finanziamento a breve termine consentirà agli attuatori del programma di garantire che i dati essenziali sui bambini rapiti vengano correttamente trasferiti alle autorità competenti.

“Fa parte delle normali procedure di chiusura dei programmi terminati”, ha affermato il portavoce .

Tali commenti giungono in concomitanza con i tentativi dell’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di tagliare vari enti e iniziative, tra cui gli aiuti esteri, definendoli “sprechi, frodi e abusi”.

I molteplici tagli ai finanziamenti esteri hanno iniziato a incidere sugli sforzi internazionali volti a garantire che la Russia risponda delle proprie azioni , anche per i crimini di guerra commessi in Ucraina.

Il 17 marzo 2023 la Corte penale internazionale (CPI) ha emesso un mandato di arresto per la Commissaria presidenziale russa per i diritti dei bambini Maria Lvova-Belova e per il presidente russo Vladimir Putin, per l’espulsione di bambini ucraini.

Nell’ambito dei negoziati in corso tra Stati Uniti e Russia , il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Mike Walz ha affermato che la restituzione dei bambini ucraini rapiti rientra tra le varie ” misure volte a rafforzare la fiducia ” in discussione.

I funzionari ucraini hanno definito il loro ritorno una condizione fondamentale per qualsiasi futuro accordo di pace con la Russia .

Il Dipartimento per l’efficienza governativa della Casa Bianca (DOGE), guidato da Elon Musk, avrebbe smesso di finanziare l’Humanitarian Research Lab dell’Università di Yale, che aveva contribuito alla ricerca dei bambini ucraini rapiti dalla Russia.

Un gruppo di legislatori democratici della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha esortato l’amministrazione Trump a ripristinare il programma che aiuta a cercare i bambini ucraini rapiti dalla Russia. In una lettera congiunta, hanno sottolineato che la decisione ha comportato che i ricercatori hanno perso l’accesso a una grande quantità di informazioni, tra cui immagini satellitari e altri dati su circa 30.000 bambini rapiti dall’Ucraina.